Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО

Петр Порошенко выступил с предложением внести в Конституцию изменения, касающиеся вступления Украины в НАТО и ЕС, однако Основной закон не позволяет это сделать до конца президентского срока. В особенностях предвыборной инициативы политика разбирался Фокус

"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона. Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантическую стратегии Украины под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств", – заявил Порошенко в конце минувшей недели на своей странице в Facebook.

Законопроект о внесении изменений в Основной закон будет подан президентом в Верховную Раду в начале будущей сессии. Порошенко уверен, что в парламенте найдутся 300 голосов, необходимых для принятия этого решения.

Проектное предложение

В начале июля представитель президента в парламенте Ирина Луценко уже предлагала народным депутатам присоединиться к работе по закреплению европейского и евроатлантического курса в Конституции и направить свои предложения в Конституционную комиссию.

Стоит подчеркнуть, что Порошенко впервые прямо заявил о законодательном закреплении курса Украины на вступление в НАТО. В его предвыборной программе весной 2014 года делался акцент на евроинтеграционном стремлении и будущем членстве в ЕС. Но о НАТО тогда не было ни слова. Выиграв президентские выборы, Порошенко два года не поднимал вопрос присоединения Украины к альянсу. Первое официальное заявление было сделано им в 2016 году.

"Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа", – говорил Порошенко в 2017 году

"Решение о вступлении или невступлении в НАТО – это исключительно компетенция украинского народа... Мы разработали критерии, по которым Украина будет отвечать требованиям НАТО. Только после их достижения украинский народ сможет решить, вступать или не вступать в НАТО", – утверждал Порошенко в 2014 году. В следующем году в интервью французскому телеканалу iTele президент в очередной раз подчеркнул, что вопрос присоединения к НАТО является прерогативой всеукраинского референдума.

В сентябре 2016 года в ежегодном обращении к парламенту Порошенко заявил, что стратегической целью Украины остается вступление в НАТО. Отметив, что "эта цель – как полярная звезда на звездном небе".

Год спустя глава государства снова вспомнил об идее референдума по вступлению в НАТО, и заявил о своей готовности инициировать его проведение.

"Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивному соседу, и всем украинским политикам. Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс и развернуться", – говорил Порошенко в 2017 году.

Особенности процедуры

Процедура внесения изменений в Основной закон указана в ХІІІ разделе Конституции. Право инициировать изменения имеет президент Украины или народные депутаты. Если изменения касаются фундаментальных разделов I ("Общие положения"), III ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины"), инициатива может исходить от главы государства или двух третей от конституционного состава Верховной Рады. Остальные разделы могут инициировать треть депутатов от конституционного состава или президент Украины. Здесь процедура изменения упрощенная, законопроект должен быть принят простым большинством на первой сессии, а потом двумя третями от конституционной численности на следующей сессии. Для внесения изменений в I , III и XIII разделы законопроект должен быть принят не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента (это 300 голосов). После этого принятый закон должен быть вынесен и одобрен на всеукраинском референдуме, который инициирует президент. После этого изменения считаются принятыми.

"В первую очередь нужно понимать, куда они это все планируют прописать. Если это I , III и XIII разделы, то без референдума не обойтись"

Следует отметить, что законопроект о внесении изменений в любой из разделов Основного закона должен получить заключение Конституционного суда относительно конституционности изменений.

Напомним, следующая сессия Верховной Рады начинается 3 сентября и продлится до 25 января 2019 года. Депутат Верховной Рады III–VI созывов, член Конституционной комиссии при президенте Юрий Ключковский обращает внимание, что сроки внесения изменений в Основной закон будут зависеть от раздела, в котором Порошенко планирует записать планы по присоединению к НАТО и ЕС.

"В первую очередь нужно понимать, куда они это все планируют прописать. Если это I , III и XIII, то без референдума не обойтись. Теоретически это можно прописать в IV, V или VI разделы, тогда поменяют в две сессии. Но опять-таки, следующая сессия начинается в феврале, а выборы президента в конце марта 2019-го", — говорит он Фокусу.

Передовой опыт

Среди восточноевропейских соседей Украины, уже вступивших в НАТО, референдум по этому вопросу проводили только Словакия и Венгрия. 16 ноября 1997 года в Венгрии проходил всенародный референдум относительно членства в альянсе. В нем приняло участие 42,4 % избирателей, из которых 85,3 % (3,3 млн человек) поддержали идею вступления в НАТО. Все политические партии Венгрии, как правые, так и левые, также поддержали вступление страны в Североатлантический союз. В Словакии референдум провалился. По инициативе оппозиции, в 1997 году здесь была предпринята попытка проведения общенационального референдума. В голосовании приняли участие лишь 9,8 % граждан, из них 54 % высказались против вхождения в НАТО. Референдум был признан недействительным из-за многочисленных нарушений.

Как показывает история, чаще всего присоединению к ЕС предшествовало вступление в НАТО

Венгрия вместе с Польшей и Чехией стали членами НАТО одновременно в 1999 году, а спустя пять лет вступили в Евросоюз. В 2004 году к альянсу присоединились Румыния и Словакия, которая в том же году стала членом ЕС. Румынии пришлось повременить до 2007 года. Также в 2004 году одновременно в НАТО и ЕС были приняты Латвия, Литва, Эстония, Словения. Болгарии пришлось ждать членства в Евросоюзе до 2007 года. Следующее расширение альянса пришлось на 2009 год, когда в его состав были приняты Албания и Хорватия (ставшая в 2013 году частью ЕС). Последним членом НАТО стала в прошлом году Черногория, которая, как и Албания, пока вне ЕС. Как показывает история, только один раз, в 2004 году, некоторые государства одновременно вступали в НАТО и ЕС, другим для этого было необходимо дополнительное время, но в обязательном порядке присоединению к ЕС предшествовало вступление в НАТО.

Будущие планы

Старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц предлагает не искать закономерности в сроках между вступлениями в Североатлантический альянс и Европейский Союз. По его словам, для НАТО в первую очередь важны демократические изменения и соответствие законодательства общепринятым ценностям, а уже на втором месте – оборонные стандарты. В свою очередь, для ЕС на первом месте стоит экономическая составляющая.

"Это внутренняя политическая повестка, которую, я думаю, у Порошенко хотят использовать как предвыборный пункт"

"Членом НАТО стать относительно проще, как по времени, так и по требованиям. Внесение изменений в Конституцию Украины относительно этих вопросов станет маркером для альянса и Европы, что наш политический курс не изменится, даже если поменяется президент и правительство. Это внутренняя политическая повестка, которую, я думаю, у Порошенко хотят использовать как предвыборный пункт. Эта инициатива президента может быть не реализована в этот президентский срок, но это задел, чтобы закончить с ней после выборов", — рассказывает Каракуц Фокусу.

В свою очередь Ключковский подчеркивает, что намерения будущего членства в НАТО и ЕС могут быть указаны в Конституции, но не являются обязательными. Если эти изменения принимать, то желательно, чтобы в будущем они стали основанием для имплементации необходимых международных договоров.

"Я знаю, что Литва вносила изменения в Конституцию, после того как вступила в НАТО и ЕС. Литва восстановила свой Основной закон от 1922 года, а в Польше в 1997 году принимали Конституцию, которая предусматривала будущее членство", — перечисляет Ключковский.

Согласно данным Киевского международного института социологии, в мае 2018 года 45,9% украинцев поддерживали вступление в Европейский союз, а в НАТО — 41,4%.

В июле 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики", указав, что углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью обретения членства в этой организации является ключевым направлением государственной политики.