Оккупанты обстреляли промзону Новолуганского

В Донецкой области оккупанты в ночь с 12 на 13 августа обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 мм промзону Новолуганского.
Об этом сообщается на странице пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские бойцы укрепляют линию фронта на Донбассе
Офицеры СЦКК зарегистрировали попадание тяжелых боеприпасов в хозпостройки, которые принадлежат агрофирме "Бахмутский аграрный союз".
В СЦКК отметили, что следствием обстрелов может стать разрушение очистных сооружений, попадание более 1,8 кубических метров вредных отходов производства в местные водоемы, что в дальнейшем приведет к отравлению грунтовых вод и гуманитарной катастрофе в населенных пунктах Новолуганское, Майское, Доломитное, Гладосово, Гольмовский и Горловка для более 50 тысяч гражданских лиц.
Напомним, на Донбассе установлен новый рекорд обстрелов. 12 августа оккупанты 57 раз открывали огонь.