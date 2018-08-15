Фармацевтический завод "Биофарма" закрывается

Единоличный акционер частного акционерного общества "Биофарма" (Киев) решил ликвидировать предприятие. "Биофарма" занимается производством иммунологических и других лекарств.
Об этом в среду, 15 августа, сообщается на официальном сайте ОАО "Биофарма".
Отмечается, что причиной ликвидации предприятия является неудовлетворительное поступление денежных потоков от хозяйственной деятельности.
При этом сообщается, что активов компании достаточно для расчета по обязательствам.
Отметим, в прошлом году на заводе произошел пожар.