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Главная » Страна » В Украине тысяча мостов находятся в аварийном состоянии, - Омелян

В Украине тысяча мостов находятся в аварийном состоянии, - Омелян

В Украине тысяча мостов находятся в аварийном состоянии, - Омелян
Владимир Омелян / Фото: slovoidilo.ua

В 2018 году планируют отремонтировать 45 из них

15.08.18 28
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Каждый шестой мост на балансе Укравтодора находится в аварийном состоянии. Еще 2,5 тыс. мостов нуждаются в ремонте. Об этом в эфире 112 Украина сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

"На балансе Укравтодора после проведенной реформы с 1 января этого года находится около 6 тыс. мостов, из них тысяча - в аварийном состоянии и еще 2,5 тысячи требуют ремонта. Это серьезный вызов перед страной, так как эти мосты в большей степени являются стратегическими, которые объединяют не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране ", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что еще около 10 тыс. мостов находятся на балансе областей и городов.

При этом в текущем году предусмотрен капитальный ремонт только 45 мостов общей стоимостью в 230 млн грн. В течение прошлых двух лет был выполнен капитальный ремонт 60 мостов, еще 200 мостов получили средним ремонтом.

По словам министра, в целом программа восстановления украинских мостов до 2022 года предусматривает инвестиции в размере 25 млрд гривен.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице более 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, три - в аварийном.

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