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Главная » Страна » На Донбасс планируют вернуться менее трети переселенцев, - опрос

На Донбасс планируют вернуться менее трети переселенцев, - опрос

На Донбасс планируют вернуться менее трети переселенцев, - опрос
Фото: presalibera.net

38% внутренне перемещенных лиц не планируют возвращаться даже после завершения конфликта

15.08.18 56
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После окончания конфликта на Донбассе на свое постоянное место жительства планирует вернутся менее трети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - 28%. Об этом свидетельствуют данные исследования Агентства ООН по вопросам прав человека, передает УНИАН.

В марте этого года доля таких граждан не превышала 25%. В то же время, неизменным остается показатель тех, кто не намерен возвращаться даже после окончания конфликта (38%).

Также 18% внутренних переселенцев затруднились ответить на вопрос о возвращении на Донбасс после завершения конфликта. Еще 12% заявили, что, возможно, в будущем они вернутся, у 3% не было ответа и только 1% заявили о готовности вернуться в ближайшее время.

На вопрос о планах на следующие три месяца подавляющее большинство переселенцев (84%) выразили намерение оставаться в своем нынешнем месте жительства. Остальные называли возвращение в место проживания до перемещения (2%), переезд в другую область (переселение в пределах Украины) и переезд за границу (2%).

Во время исследования в апреле-мае методом личных интервью было опрошено и телефонных интервью 2406 переселенцев, а методом телефонных - 4006. Личные интервью проведены в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурирована пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ. Среди опрошенных по телефону 3246 интервью были проведены с переселенцами, проживающими на контролируемой правительством Украины территории, и 760 интервью - с переселенцами, которые вернулись на неподконтрольную территорию. Выборка была создана на основе базы данных регистрации ВПЛ, которая ведется Министерством социальной политики Украины.

Напомним, в Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса. 

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