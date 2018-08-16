На Донбассе нашли 2 млн кустов конопли

С начала проведения операции Объединенных сил на востоке Украины, 30 апреля 2018, подразделения операции изъяли более 2 миллионов кустов наркосодержащих растений, почти 32 кг готовых наркотических и психотропных веществ, а также ценности на сумму 32,5 миллиона гривен.
Об этом сообщил командующий операцией Сергей Наев, передает Громадське.
"Силами Национальной полиции проверено более 465 000 транспортных средств и более 540 000 граждан. Из незаконного оборота изъято 67 единиц огнестрельного оружия, почти 40 000 единиц боеприпасов и патронов, более двух миллионов кустов наркосодержащих растений, почти 32 кг готовых наркотических и психотропных веществ", - сказал он.
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Напомним, в Киевской области правоохранители с помощью беспилотника обнаружили плантацию конопли.