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Главная » Страна » На Донбассе нашли 2 млн кустов конопли
На Донбассе нашли 2 млн кустов конопли
Фото: Landlord

На Донбассе нашли 2 млн кустов конопли

Растения изымали с начала ООС

16.08.18 131
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С начала проведения операции Объединенных сил на востоке Украины, 30 апреля 2018, подразделения операции изъяли более 2 миллионов кустов наркосодержащих растений, почти 32 кг готовых наркотических и психотропных веществ, а также ценности на сумму 32,5 миллиона гривен. 

Об этом сообщил командующий операцией Сергей Наев, передает Громадське.

"Силами Национальной полиции проверено более 465 000 транспортных средств и более 540 000 граждан. Из незаконного оборота изъято 67 единиц огнестрельного оружия, почти 40 000 единиц боеприпасов и патронов, более двух миллионов кустов наркосодержащих растений, почти 32 кг готовых наркотических и психотропных веществ", - сказал он.

Напомним, в Киевской области правоохранители с помощью беспилотника обнаружили плантацию конопли

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