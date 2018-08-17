Под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и сбежал с места происшествия

В селе Бобрица Киево-Святошинского района пьяный водитель сбил полицейского и покинул место инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Группа реагирования патрульной полиции остановила машину "ВАЗ", водитель которой вызвал подозрение. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров. Визуально полицейские установили, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

На требование правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он быстро тронулся с места, травмировав сотрудника полиции. Полицейского доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и ушибы тела.

Вскоре группа реагирования патрульной полиции догнала и задержала нарушителя. Сейчас 31-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, ночью 16 августа на проспекте Леся Курбаса в Киеве водитель такси на европейских номерах под действием наркотиков протаранил бетонный блок. В результате аварии погибла женщина, которая сидела на заднем сидении.