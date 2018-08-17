Климкин грустно улыбается по поводу свадебной поездки Путина в Австрию

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у него "вызывает грустную улыбку" заверение МИД Австрии в том, что ее внешнеполитический курс остается неизменным, несмотря на "частный" визит президента РФ Владимира Путина в эту страну.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", - написал глава МИД Украины.

Климкин также опубликовал ссылку на сообщение австрийского издания Kurier, в котором приводятся слова пресс-секретаря МИД Австрии: "Это прежде всего частный праздник и личный визит, и это не меняет внешнеполитическую позицию Австрии".

Депутат Европейского парламента от Австрии, член Партии зеленых Мишель Реймон призвал министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая пригласила Путина на свою свадьбу, немедленно подать в отставку.

"Деспот никогда не бывает приватным", - сказал он.

Напомним, Путин планирует посетить свадьбу министра иностранных Австрии Карин Кнайсль, которая выходит замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Майлингера.