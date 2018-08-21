В Белой Церкви (Киевская область) начало работу новое подразделение патрульной полиции.
Как сообщили в пресс-службе полиции, 60 правоохранителей будут обеспечивать порядок на трассе международного значения Киев - Одесса на участке от Киева до границы Черкасской области.
Кроме того, новое подразделение будет привлечено к патрулированию Белой Церкви.
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"Все полицейские успешно прошли обучение в новосозданном учебном заведении - Академии патрульной полиции, и присягнули на верность украинскому народу", - отмечается в сообщении.
Напомним, в конце июня Национальная полиция завершила формирование личного состава специального подразделения "Корпус оперативно-внезапного действия".