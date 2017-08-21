Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал Фокусу о том, как прорвался в украинский шоу-бизнес через интернет, о болезни роста команды, приведшей к разрыву с напарником, о кинематографических опытах и о том, как дети отучают его материться

Глядя на корреспондентов Фокуса, пришедших на встречу в джинсах и толстовках, Михаил Хома, одетый в пиджак, белую рубашку, узкие брюки, мокасины и шляпу, в шутку отчитывает пиар-менеджера: "Лиля, сказала бы, что нормальные пацаны придут, а то я оделся, как лох. Я люблю удобную одежду, а так одеваюсь только на Пасху и на Рождество".

Раньше у артиста была возможность избавиться от чрезмерного внимания, просто сняв накладную бороду, но затем Хома отпустил свою, поэтому теперь его узнают всегда. На входе в ресторан, где мы собрались поговорить, официантка встречает улыбкой: "Ой, здра-а-авствуйте! А можно будет с вами сфотографироваться, а то в прошлый раз я вас прозевала?"

Певец признаётся, что не стремится быть в центре внимания публики: "Люблю, когда меня не замечают, тогда я сам в своём теле. Но теперь, куда бы ни пришёл, везде: "О, Дзидзьо, привет!" Раньше так было во Львове, теперь и в Киеве".

Михаил родом из Новояворовска Львовской области. В детстве, учась на вокально-хоровом отделении музыкальной школы, перепел весь репертуар Робертино Лоретти, исполнял украинские и итальянские арии. Поступил в музучилище на дирижёрско-хоровое отделение, затем учился вокалу в Киеве. Вернулся домой, создал группу "Друзі", которая стала известной во Львове благодаря серьёзному подходу к делу: у музыкантов была солидная аппаратура, заработанные деньги вкладывали в звук и свет, выступали вживую, устраивая яркие шоу.

Следующей ступенькой карьеры стало создание группы DZIDZIO, исполняющей стёбные песни.

— Мне в вашей музыке иногда чудятся нотки панка, — замечаю я.

— Это наследие польской группы Lady Punk. Mniej niz zero, — напевает Дзидзьо припев одноимённой песни. — Когда-то моя любимая группа. В детстве мне нравилась польская музыка, слушал польское радио, смотрел польские каналы — в Ново­яворовске их можно было поймать. Но вообще я люблю разную музыку. Вкусы зависят от настроения, периода жизни, даже погоды.

КТО ОН Певец, композитор, актёр, сценарист, режиссёр. Лидер украинской группы, способной собрать стадион ПОЧЕМУ ОН Работает над новым альбомом, к выходу которого готовит масштабное шоу, снялся в своём первом полнометражном фильме "Контрабас", премьера которого состоится 31 августа

"Кто сказал, что Дзидзьо — это старый чувак?"

"Дзидзьо" означает "дед". При этом в короткометражках, на концертах Дзидзьо ведёт себя, как пацан. В этом нет противоречия?

— Нет. Вообще, кто сказал, что Дзидзьо — старый чувак? Если бы мы сейчас начинали, делали бы всё иначе. Про это никто не говорит, но группы DZIDZIO могло бы и не быть, потому что наше творчество считали немодным, кто-то называл его рагулизмом, перспектив в бизнесе не было. Мне сказали: "Всё, бороды теперь не нужно. Будете модными пацанами, петь в клубах". Был создан коллектив SexShopBoys, но я не чувствовал себя "сексшопбоем", отстаивал Дзидзьо.

И тут наш теперешний продюсер Анатолий Безух пригласил группу DZIDZIO, а не SexShopBoys к себе на день рождения в Ялту. Это было спасением и настоящим началом группы. Первым делом Анатолий спросил, есть ли у нас диск. У меня были открытки группы, я купил болванки, всю ночь их нарезал. Утром начал раздавать пластинки, а он говорит, что это неправильно, забрал их, продал сотрудникам своей компании, принёс нам первый крупный дополнительный заработок — $3 тыс. Говорит: "Вот это называется бизнес". Затем начались съёмки клипов, фильмов, подбор костюмов, разработка логотипа DZIDZIO на английском языке.

Мы — люди творческие, а нужно участие бизнесменов, чтобы всё получилось. Анатолий заставил нас думать немного иначе, не по-пацански, убедил, что нужно всё оформлять, организовывать фирму, платить налоги. Он привёл нас к тому, что мы сейчас собой представляем. Когда продюсер и музыканты действуют вместе, получается хороший результат.

Откуда взялся Дзидзьо?

— Это обычный парень из села, который оказался в Киеве и стал популярным — такова жизнь. Было нелегко, потому что мой папа очень рано умер, мама поехала на заработки за границу. Все эти переживания есть в творчестве.

Почему, кстати, Дзидзьо. Мой дед, Ян Казимирович Маркуль, поляк по национальности, был ветеринаром. Из пяти сёл к нему приходили с животными. За день я около пятидесяти раз должен был отвечать на вопрос "Где дзидзьо?" Название группы произошло как раз от деда. Хотя сначала оно никому не нравилось и резало слух.

Как много в образе Дзидзьо от Михаила Хомы?

— Дзидзьо — это я, просто в моём паспорте написано "Михайло Хома". Это мои тексты, мои песни. Когда-то мне говорили, что нужно разделять, но зачем, чтобы у меня появилось раздвоение личности?

Вы назвали свой стиль антигламурным попом: лёгкая музыка, забавные тексты, стёб. Не тянет исполнять "серьёзные" песни?

— У меня уже есть альбом таких песен, он не очень известен. "Наречена", "Туман над рікою" — это украинские песни, которые я писал для группы "Друзі". Я открыт для всего нового. Буду что-то пробовать, буду режиссёром, буду петь и серьёзные песни.

Вы не устаёте благодарить покойного Андрея Кузьменко. Без его продюсирования не было бы группы?

— Андрей очень помог в самом начале — в 2009 году. Кузьма, кстати, не был продюсером, больше другом. Мы ночевали у него дома, он всегда был приветливым, компанейским, весёлым. Звал домой: вино, шашлык. А я был немного ошарашен: что я делаю у Кузьмы дома, в Киеве? Для меня это была большая честь.

Во время первой встречи я спросил его, что сделать, чтобы стать артистом. Он сказал: "Нужен хит, одна песня". Андрей говорил, что нельзя зацикливаться на старом. Я всё время хотел что-то доделать, а он настаивал на том, что нужно гнать вперёд. Потом у нас появился продюсер. Кузьма не обиделся, мы дружили, разговаривали, советовались. А потом это произошло… Помню, утром мне позвонили, сказали, что он погиб, для меня это был шок.

"Пройдёт время, и мы поздороваемся"

Когда я прошу рассказать о причинах разрыва с сооснователем группы Олегом Турко (Лесиком), Михаил мрачнеет. Становится понятно, что он переживает не меньше поклонников коллектива, многие из которых считают, что "группа без Лесика — это всё равно, что Дзидзьо без бороды".

Артист рассказывает о том, что привело к разрыву, и просит в статье не вдаваться в подробности. Если вкратце — события развивались по сценарию Лесика, из группы его никто не выгонял, он ушёл сам. Во всём виноваты деньги: коллектив развивался, становилось больше работы, Олег же ничего не хотел менять, а в итоге решил продать свою долю в бизнесе, запросив $200 тыс. У Хомы таких денег не было.

"Почему, кстати, Дзидзьо. Мой дед был ветеринаром. Из пяти сёл к нему приходили со своими животными. За день я около пятидесяти раз должен был отвечать на вопрос "Где дзидзьо?"

"Не мы первые проходим через такую проблему, не мы последние. Я верю, что пройдёт время, и мы поздороваемся, — говорит Михаил и тут же даёт понять, что пока это невозможно. — Не думал, что он заведёт двойника и будет приглашать людей на концерты. Мне звонят расстроенные люди, говорят: "Пришли на концерт, смотрим, а это не ты". Можно надеть мою бороду, одежду, но глаза и душу ты не поменяешь. Я ни одной песни не написал ради денег". (Олег Турко создал коллектив DZIDZ’OFF, который исполняет хиты группы DZIDZIO. Осенью 2016 года представители Хомы решили отстаивать авторские права в суде. – Фокус.)

Новый альбом — новое шоу

Можно ли назвать уровень украинского шоу-бизнеса европейским?

— А Украина дотягивает до уровня Швейцарии? Мы молодая страна, мы талантливы и перспективны, нам нужно учиться, что-то делать, а не обсуждать друг друга. Сейчас я занимаюсь созданием студии, хочу собрать талантливых людей, дать им возможность делать качественную музыку, хочу быть законодателем хорошей музыки. Потребуется немного времени, но у меня получится, я уже начал.

Нам нужно гордиться, что у нас хоть что-то происходит, что мы не гниём, как некоторые соседние страны, ушли от них далеко вперёд. Самое главное — правильные законы, какая-то помощь от государства, чтобы талантливые молодые люди имели перспективу.

Законодатель ввёл квотирование контента: в эфире станет больше украинской музыки. Этот шаг может дать толчок к развитию?

— Ничего плохого в том, что в репертуар заведут украиноязычные песни, я не вижу. Но ротации значат не так много. Меня никогда не крутили на радио и телевидении. Что бы мы ни делали, нам всегда говорили, что это неформат. Мы зашли через интернет. Когда увидели, что у нас миллионы просмотров, что мы можем собрать стадион, оказалось, что мы — формат.

Почему в стране так мало стадионных групп?

— Показатель популярности артиста — количество людей, купивших билет. Большинство украинских артистов боятся, что к ним не придут, а подготовка такого шоу дорого стоит.

Вообще, мы первая группа, которая организовала такой концерт. Никто не верил, что мы сможем собрать "Арену Львов". Тогда в 2013 году все думали, что на стадионе установят обычную чёрную сцену, с которой будут петь, а мы сделали грандиозное шоу. На тот момент это было очень круто. Наша ошибка в том, что нужно было повторить такой концерт на следующий год, мы всё откладывали, а люди ждали.

"Нам нужно гордиться, что у нас хоть что-то происходит"

— Да. Выйдет альбом, подготовим новое шоу. Думаю, ещё раз начнём с "Арены". Я наконец понял, за что меня любят: не только из-за песен, люди хотят, чтобы я с ними общался. Поэтому я придумал некую интерактивность, чтобы публика имела отношение к происходящему на сцене.

Я видел, что вы и так уже запускаете зрителей на сцену.

— Да. Вот на концерте в Луцке на сцену вышли 150 детей и не хотели уходить, стояли, как зачарованные. Концерт срывается, а он ведь не мой сольный, я приехал спеть пару песен. Ничего не мог с ними поделать, сел на пол, говорю: "Садитесь, а то меня не видно". Дети так и просидели до конца выступления, вставали, лишь когда я просил их танцевать.

"Я знаю, что буду снимать фильмы"

Зачем вам кинематографические опыты?

— Всё началось с первой песни "Ялта". Для нашего продюсера мы написали предысторию, хотя какая там предыстория: показали, как Дзидзьо живёт, каких-то котиков, в конце я немного поматерился на пьяную голову. Людям это понравилось, да и мне тоже. Следующим опытом была прелюдия к клипу "Самасама". Не было никаких сценариев, тупо импровизация. Я начал пробовать снимать короткий метр, но с использованием серьёзной техники. Познакомился с людьми, у которых есть аппаратура, с киношными менеджерами, сложилась команда.

Поначалу никто не мог понять, зачем мы тратим на это деньги и время. А я это люблю, мне это снится, сидит во мне. Теперь я знаю, что буду снимать фильмы, я режиссёр, я вижу, как нужно снимать, знаю, что люди хотят смотреть, знаю, как актёра раскрыть.

Мы всегда мечтали о большом кино. Раньше делали за большие деньги фильмы и ничего от этого не имели, только просмотры в интернете, а теперь хочу создать коммерческий фильм, мечтаю привить людям привычку ходить в кино.

О чём ваш фильм "Контрабас"?

— Это очень смешной фильм о том, на какие глупости ты можешь пойти, чтобы осуществить мечту. Трое чуваков из-за того, что один из них наврал маме, попадают в такую ситуацию, что Армагеддон просто сказкой покажется. Не могу раскрывать подробности, но гарантирую, что будет смешно и детям, и взрослым. Зритель увидит нашу ментальность, причём и Восточной, и Западной Украины.

Михаил Хома: "Мы пережили очень непростое время, когда ты выходишь на сцену петь весёлые песни, а язык не поворачивается. Но оказалось, что людям это было нужно, от этого был какой-то терапевтический эффект"

У меня ещё не было опыта работы в большой картине, немного переживаю, как всё получится. Но я же обратился к режиссёру Любомиру Левицкому. На него, кстати, вышел случайно. Однажды в кинотеатре увидел рекламу его нового фильма. Ничего себе, думаю, картинка такая крутая. Поднял информацию о нём, узнал, что Любомир снял уже четыре коммерческих фильма, которые были в прокате. Решил сначала клип с ним снять, поставил задание: сделай мне клип, максимально похожий на мультик. Решили, что персонажами в нём будут не люди, а овощи, мы должны были нарядиться в костюмы огурцов и помидоров. Мне понравилось, так появился клип "108", который за месяц набрал 2 млн просмотров — это рекорд по динамике набора просмотров.

По стилю фильм похож на ваши короткометражки?

— Он сохранит дух того Дзидзьо, но подаст его в новой обёртке, более профессиональной. Мне очень важен успех этого фильма, чтобы изменить сознание продюсеров, потому что бизнесмены иначе думают, им нужно что-то доказать. Я хочу, чтобы этот фильм хоть чуть-чуть заработал, это уже будет большой прорыв для украинского кино.

Дети стали немалой частью вашей аудитории, а в своих короткометражках вы не стесняетесь в выражениях. Это вас не напрягает?

— Я вообще не рассчитывал на то, что меня будут любить дети. Если честно, в самом начале мы думали играть в клубах, быть модными, рассчитывали на девушек и пацанов, студентов. А тут смотрю, ко мне постоянно подходят дети и ходят за мной, как на верёвочке. Я начал немного их стесняться, думаю: чего они от меня хотят? Я-то хочу быть серьёзным взрослым артистом. А они меня просто любят, мне приходит миллион писем от их родителей: а мы под ваши песни спим, едим, под них все проблемы решаются, спасибо вам за это. Иногда пишут о том, что первым словом малыша было "Дидя", а не "мама". Я понял, что раз нас любят дети, нужно меняться, подстроить под них наше творчество, бросать материться. Для "Контрабаса" даже написал песню "Не матюкайся", она будет саундтреком к нему.

Хотя я буду писать то, что приходит в голову. Творчество — это не то, что ты напланировал на будущее, это эмоции, в том числе и плохие, я могу их использовать. Допинги никогда не принимал, наркотики даже не пробовал, максимум — виски в райдер.

Вы упомянули, что в фильме будут показаны отличия менталитета жителей запада и востока Украины. Замечали эти отличия в том, как вас принимают в разных регионах страны?

— Я проехал всю страну пару раз, везде люди думают по-своему, но всё это Украина. Я сам из Западной Украины, чтобы тебя там любили, нужно как минимум там родиться. До войны Донецк и Луганск нас сильно любил, там говорили, что Дзидзьо свой. В 2014 году мы должны были выступать в Луганске, нам дали задаток. Уже собирались ехать, но начались бомбёжки. Вернули деньги, и на этом наши поездки в Донбасс закончились. Мы пели в Крыму, когда всё только начиналось. Когда мы начали петь "Ялта — Україна", какой-то пьяной компании это не понравилось, и в нас полетели бутылки.

Хорошо помню то время. Мы набрали много концертов по всей стране, везде аншлаги, а я не знаю, что делать. С фронта привозят мёртвых солдат, а тут мы со своими концертами. Хотел всё отменить, а меня просят этого не делать. Так и не отменил ни одного выступления, только немного поменял стилистику, увидев, что люди приходят пообщаться. Рассказывал, что происходит и почему, что такое Украина, вспоминал погибших пацанов. Выручку от некоторых концертов отдавали семьям, в которых погибли отцы.

Мы пережили очень непростое время, когда выходишь на сцену петь весёлые песни, а язык не поворачивается. Но оказалось, что людям это было нужно, от этого был какой-то терапевтический эффект. Год назад выступали для солдат в Марьинке, в 600 метрах от линии фронта. Парни были нам рады.

Фото: Дмитрий Липавский