На два процента меньше. Главные сериалы апреля

"Измерение 404" / Dimension 404

Создатели: Дезмонд Долли, Уилл Кампос

В главных ролях: Лиа Мишель, Джоэл МакХэйл, Меган Маллалли

Премьера: 4 апреля

Американский стриминг-сервис Hulu принял вызов британского фантастического сериала-антологии "Чёрное зеркало" Чарли Брукера. Как и шоу Брукера, "Измерение 404" интересуется любым вторжением цифровых технологий в жизнь человека, а нолько интернета, как можно решить из названия (404 — код самой распространённой ошибки в Сети). Придумали сериал Уилл Кампос и Дезмонд Долли, авторы "Высшей школы видеоигр", фантазии на тему мира, где видеоигры победили все остальные развлечения.

В пилотном эпизоде шоу речь пойдёт о девушке, которая воспользовалась виртуальным сервисом для знакомств и попала в реальную беду. Девушку в беде сыграла Лиа Мишель, главная звезда музыкального сериала "Хор".

В первом сезоне "Измерения 404" будет шесть часовых эпизодов, каждый со своей законченной историей.

"Лучше звоните Солу" / Better Call Saul

Создатель: Винс Гиллиган

В главных ролях: Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Джонатан Бэнкс

Премьера: 10 апреля

"Лучше звоните Солу" — ответвление сериала "Во все тяжкие", где безобидный учитель химии Уолтер Уайт под влиянием раковой опухоли превратился в наркобарона с манией величия. Сол Гудман был в том сериале адвокатом-ловкачом мистера Уайта — он солировал на втором плане в кислотных галстуках и в итоге покорил зрителей настолько, что дорос до звания главного героя в собственном шоу.

"Лучше звоните Солу" придумал Винс Гиллиган, автор "Во все тяжкие" и один из самых оригинальных сценаристов "Секретных материалов". Он долго не мог решить, в каком жанре делать сериал. Комедия так и напрашивалась — зря что ли Сол грозил пальцем и обещал засудить всех, от синагог до ваших соседей. Но Гиллиган предпочёл копать глубже и обнаружил в герое-клоуне трагического персонажа, который во многом интереснее, чем пресловутый мистер Уайт.

В третьем сезоне "Лучше звоните Солу" будет десять эпизодов, которые заведут Сола Гудмана так далеко по кривой дорожке, что он примерит на себя оранжевую робу заключённого. Кроме того, в новых сериях появится Гус Фринг из "Во все тяжкие", владелец ресторана Los Pollos Hermanos и член мексиканского наркокартеля.

"Герилья" / Guerrilla

Создатель: Джон Ридли

В главных ролях: Фрида Пинто, Бабу Сизей, Идрис Эльба

Премьера: 16 апреля

Кабельный канал Showtime представляет "Герилью", новый проект Джона Ридли, лауреата "Оскара" за драму "12 лет рабства". Похоже, режиссёру понравилось на телевидении: в 2015 году Ридли запустил "Американское преступление", сериал-антологию о социальных бедах сегодняшней Америки, и в марте этого года вышел уже третий сезон шоу. Его проект не бьёт рекорды зрительских рейтингов, но критики в восторге. "Герилья" задуман как мини-сериал о движении "Власть — чёрным" в лондонском подполье 70-х годов прошлого века. Именно в это подполье попадают чрезмерно сознательные супруги, задумавшие освободить (прямо скажем, незаконно) из тюрьмы темнокожего политзаключённого. Такая выходка навсегда изменит их жизнь: освобождённый товарищ обучит мужа с женой не только политическому активизму, но и взрывоопасному радикализму. И вот супруги уже формируют андеграундную ячейку сопротивления из людей, готовых умирать за справедливость с оружием в руках. Главных героев сыграли Фрида Пинто ("Миллионер из трущоб") и Бабу Сизей ("Сокровище нации"). Джон Ридли написал сценарий шоу и поставил две стартовые серии, всего же их будет шесть.

"Оставленные" / The Leftovers

Создатель: Дэймон Линделоф

В главных ролях: Джастин Теру, Эми Бреннеман, Лив Тайлер

Премьера: 16 апреля

"Оставленные" — экранизация романа Тома Перротты, где в одно мгновение (и без следа) исчезло два процента населения планеты. Что их настигло — вознесение от Бога или проклятие дьявола? А может, во всём виноваты пришельцы? Или зловещий правительственный эксперимент? И как жить дальше тем, кто остался? Такие вопросы изводят персонажей сериала, которым руководит Дэймон Линделоф, один из создателей "Остаться в живых". Дебютный сезон "Оставленных" был достаточно близкой адаптацией книги, но уже во втором сезоне шоу отправилось в самостоятельное путешествие, где мистика переплеталась с настоящей драмой о потере любимых и себя, о ярости и ужасе перед неведомым, о желании двигаться вперёд и невозможности этого движения.

В финальном сезоне героев в поиске ответов забросит сначала в Техас, а затем и на другой конец света, в Австралию. Но куда бы они ни шли, там будут ждать члены секты "Пережитки вины", которые считают, что раз уж этот мир летит в тартарары, то остаётся только затянуться сигаретой и дождаться удара о землю.

Авторы "Оставленных" обещают такую концовку истории, которая не разочарует никого. И грандиозный потоп — чтобы это ни значило.

"Фарго" / Fargo

Создатель: Ной Хоули

В главных ролях: Юэн МакГрегор, Кэрри Кун, Мэри Элизабет Уинстэд

Премьера: 19 апреля

В 2015 году кабельный канал FX удивил всех сериальным перезапуском фильма братьев Коэн "Фарго". Проектом руководил тогда никому не известный Ной Хоули, один из многочисленных сценаристов процедурала "Кости". А сегодня Хоули уже нарасхват: в начале 2017-го появился другой его сериал, "Легион", психоделический трип в комикс-вселенную "Людей Икс". Более того, Хоули работает над телеадаптацией романа Курта Воннегута "Колыбель для кошки" и пишет сценарий для фильма по собственной книге "Перед падением".

В первом сезоне "Фарго" во все тяжкие пустился страховой агент-неудачник, во втором — провинциальная супружеская пара. Действие третьего сезона "Фарго" развернётся в 2010 году и будет вращаться вокруг противостояния братьев, "Короля парковок Минессоты" и его куда менее успешного младшего брата. Обоих братьев исполнил Юэн МакГрегор, двухкратный лауреат премии BAFTA за фильмы "На игле" и "Молодой Адам". Среди новичков шоу также Дэвид Тьюлис ("Гарри Поттер и узник Азбакана") и Майкл Стулбарг ("Серьёзный человек" братьев Коэн). Пять серий "Фарго" поставил Майкл Аппендаль, снявший пачку эпизодов "Безумцев" и "Американской истории ужасов".

"Американские боги" / American Gods

Создатели: Брайан Фуллер, Майкл Грин

В главных ролях: Рики Уиттл, Иэн МакШейн, Эмили Браунинг

Премьера: 30 апреля

Брайан Фуллер, создатель кровожадного "Ганнибала", и Майкл Грин, сценарист "Логана" и "Королей", адаптировали для кабельного канала Starz фэнтези-роман Нила Геймана "Американские боги". Главного героя книги зовут Тень (Уиттл), и он вышел из тюрьмы на пару дней раньше. Тень едет домой, но попадает на похороны: его жена погибла в автокатастрофе. Там же героя поджидает загадочный мистер Среда (МакШейн), земное воплощение скандинавского бога Одина, потерявшего былое могущество из-за того, что люди перестали в него верить. Мистер Среда вовлекает Тень в противостояние между "старыми" и "новыми" богами (среди них Джиллиан Андерсон в роли богини Медиа). Поле битвы — Земля, что на кону — пока непонятно. Премьеру снял Дэвид Слэйд ("Леденец"), а всего в первом сезоне "Американских богов" выйдет восемь серий.