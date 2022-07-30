Уолтер Уайт и Джесси: в США установили памятник персонажам сериала "Во все тяжкие" (фото)

Бронзовые статуи Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана появились в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико, где и происходили основные события популярного ТВ-шоу.

В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) установили памятник главным героям сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad) Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Именно в Альбукерке разворачивались основные события популярного ТВ-шоу, шедшего в 2008-2013 гг.

Бронзовые статуи варивших метамфетамин персонажей, которых сыграли актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол, появились в местном конференц-центре. Памятник спроектировал художник Тревор Гроув, а отлила его компания American Fine Arts Foundry.

Церемонию открытия посетили сами актеры, режиссер и сценарист ленты Винс Гиллиган, мэр города Тим Келлер, а также местные политики.

"Некоторые люди, несомненно, скажут: "Вау, как раз то, что нужно нашему городу". И я это понимаю. Я вижу двух лучших актеров, которых когда-либо жили в Америке. Я вижу в их трагических киносудьбах глубокие поучительные истории", — прокомментировал открытие скульптурной композиции Гиллиган.

Именно режиссер совместно с компанией Sony Pictures, создавшей сериал, заказал и подарил городу памятник.

[ + – ] Актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол на открытии памятника в Альбукерке. Фото: Getty Images

Помог в борьбе с наркопреступностью

Сериал "Во все тяжкие", стартовавший 20 января 2008 года, рассказывает о неизлечимо больном школьном учителе химии Уолтере Уайте, начинающем изготавливать и продавать наркотики, чтобы обеспечить свою семью. В незаконной деятельности к нему присоединяется его бывший ученик Джесси Пинкман.

Проект состоял из пяти сезонов и 62 серий. Сериал неоднократно удостаивался таких наград и премий, как "Эмми", "Золотой глобус", "Сатурн" и "Золотая Нимфа".

Как отмечает AP, шоу и его приквел "Лучше звоните Солу", который идет до сих пор, способствовали возрождению кинопроизводства в Нью-Мексико, а также приблизили Альбукерке к реальной борьбе с наркоманией и преступностью.

Напомним, на аукцион выставили знаменитое авто из сериала "Во все тяжкие". Универсал Volvo V70 стал героем сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". После съемок авто оказалось в коллекции актера Джанкарло Эспозито.

Ранее Фокус рассказывал о домах из фильмов, где можно пожить. Одним из таких мест является и коттедж в Альбукерке, где Уолтер Уайт и Джесси организовали временную лабораторию по изготовлению запрещенных веществ.