На аукцион выставили знаменитое авто из сериала "Во все тяжкие" (фото)

Универсал Volvo V70 стал героем сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". После съемок авто оказалось в коллекции актера Джанкарло Эспозито.

В США на аукционе Mecum продадут универсал Volvo V70 1998 года. Обычный с виду семейный автомобиль примечателен тем, что снимался в культовом сериале "Во все тяжкие". Подробности о машине опубликованы на сайте аукционного дома.

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[ + – ] На универсале ездил наркоторговец Густаво "Гус" Фринг

Именно на этот автомобиле ездил главный злодей – наркоторговец и владелец сети ресторанов Густаво "Гус" Фринг. Позже универсал Volvo засветился и в спин-оффе сериала "Лучше звоните Солу". После съемок машину подарили исполнителю роли Густаво Фринга, Джанкарло Эспозито и теперь он решил ее продать.

[ + – ] Кожа в отделке салона износилась

Volvo V70 не отреставрирован и хранит на себе следы съемок – на кузове заметны многочисленные царапины и потертости. Возраст авто берет свое и кожа в отделке салона износилась. Состояние авто не идеально, но большинство Volvo 90-х выглядят не лучше.

[ + – ] После съемок автомобиль подарили актеру Джанкарло Эспозито

Универсал оснащен 2,4-литровым пятицилиндровым турбомотором мощностью 190 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Комплектация Volvo V70 включает электропривод водительского сиденья, кондиционер, CD-проигрыватель и 16-дюймовые литые диски. Стоимость автомобиля не указывается.

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