На аукціон виставили знамените авто із серіалу "Пуститися берега" (фото)

Універсал Volvo V70 став героєм серіалів "Пуститися берега" та "Краще дзвоніть Солу". Після зйомок авто опинилося в колекції актора Джанкарло Еспозіто.

У США на аукціоні Mecum продадуть універсал Volvo V70 1998 року. Звичайний на вигляд сімейний автомобіль цікавий тим, що знімався в культовому серіалі "Пуститися берега". Подробиці про машину опубліковано на сайті аукціонного будинку.

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[ + – ] На універсалі їздив наркоторговець Густаво "Гус" Фрінг

Саме на цьому автомобілі їздив головний лиходій — наркоторговець і власник мережі ресторанів Густаво "Гус" Фрінг. Пізніше універсал Volvo засвітився і в спін-офі серіалу "Краще дзвоніть Солу". Після зйомок машину подарували виконавцю ролі Густаво Фрінга, Джанкарло Еспозіто, і тепер він вирішив її продати.

[ + – ] Шкіра в обробці салону зносилася

Volvo V70 не відреставроване та зберігає на собі сліди зйомок — на кузові помітні численні подряпини та потертості. Вік авто бере своє і шкіра в обробці салону зносилася. Стан авто не ідеальний, але більшість Volvo 90-х виглядають не краще.

[ + – ] Після зйомок автомобіль подарували актору Джанкарло Еспозіто

Універсал оснащений 2,4-літровим турбомотором п'ятициліндровим потужністю 190 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація Volvo V70 враховує електропривід сидіння водія, кондиціонер, CD-програвач і 16-дюймові литі диски. Вартість автомобіля не вказується.

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