Волтер Вайт і Джессі: у США встановили пам'ятник персонажам серіалу "Пуститися берега" (фото)

Бронзові статуї Волтера Вайта й Джессі Пінкмана з'явилися в місті Альбукерке в штаті Нью-Мексико, де й відбувалися основні події популярного ТВ-шоу.

В американському місті Альбукерке (штат Нью-Мексико) встановили пам'ятник головним героям серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad) Волтеру Вайту й Джессі Пінкману. Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Саме в Альбукерке розгорталися основні події популярного ТВ-шоу, яке йшло у 2008-2013 роках.

Бронзові статуї персонажів, які варили метамфетамін, що їх зіграли актори Браян Кренстон і Аарон Пол, з'явилися в місцевому конференц-центрі. Пам'ятник спроєктував художник Тревор Гроув, а відлила компанія American Fine Arts Foundry.

Церемонію відкриття відвідали самі актори, режисер і сценарист стрічки Вінс Гілліган, мер міста Тім Келлер, а також місцеві політики.

"Деякі люди, безперечно, скажуть: "Вау, саме те, що потрібно нашому місту". І я це розумію. Я бачу двох найкращих акторів, яких коли-небудь жили в Америці. Я бачу в їхніх трагічних кінодолях глибокі повчальні історії", — прокоментував відкриття скульптурної композиції Гілліган.

Саме режисер спільно з компанією Sony Pictures, яка створила серіал, замовила та подарувала місту пам'ятник.

[ + – ] Актори Браян Кренстон і Аарон Пол на відкритті пам'ятника в Альбукерке Фото: Getty Images

Допоміг у боротьбі з наркозлочинністю

Серіал "Пуститися берега", що стартував 20 січня 2008 року, розповідає про невиліковно хворого шкільного вчителя хімії Волтера Вайта, який починає виготовляти й продавати наркотики, щоб забезпечити свою сім'ю. У незаконній діяльності до нього приєднується його колишній учень Джессі Пінкман.

Проєкт складався з п'яти сезонів і 62 серій. Серіал неодноразово відзначався такими нагородами та преміями як "Еммі", "Золотий глобус", "Сатурн" і "Золота німфа".

Як зазначає AP, шоу та його приквел "Краще дзвоніть Солу", що йде досі, сприяли відродженню кіновиробництва в Нью-Мексико, а також наблизили Альбукерке до реальної боротьби з наркоманією та злочинністю.

Нагадаємо, на аукціон виставили знамените авто із серіалу "Пуститися берага". Універсал Volvo V70 став героєм серіалів "Пуститися берега" та "Краще дзвоніть Солу". Після зйомок авто опинилося в колекції актора Джанкарло Еспозіто.

Раніше Фокус розповідав про будинки з фільмів, де можна пожити. Одним із таких місць є й котедж в Альбукерке, де Волтер Вайт і Джессі організували тимчасову лабораторію з виготовлення заборонених речовин.