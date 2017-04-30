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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Самарская русалка Бегбедера. На экранах фильм "Идеаль"
<span class="label red">Рецензия</span> Самарская русалка Бегбедера. На экранах фильм "Идеаль"
Кадр из фильма

Рецензия Самарская русалка Бегбедера. На экранах фильм "Идеаль"

В прокате мелодраматическая комедия "Идеаль", которую снял Фредерик Бегбедер

Оксана Савченко - 30.04.17 172
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Главный герой ленты Октав Паранго (Гаспар Пруст) не занимается больше рекламой, он переключился на модельный бизнес. Его занесло в Россию. Там среди снегов и сосулек он занимается поиском моделей для агентств, по сути, вербовкой девочек для порно-индустрии и эскорта, по ходу дела он дружит с русскими олигархами, которые напоминают едва умеющих блеять недоумков. Его жизнь полна блеска и пустоты, наркотиков и вечеринок – в общем, весь набор некогда блестящего, но сломленного цинизмом и черствостью окружающего мира человека. Еще немного и, кажется, его жизнь полетит в пропасть.

Но тут судьба дает ему еще один шанс. О талантах Октава вспоминают в Париже, в самой крутой косметологической компании. Он получает задание – найти новое "рекламное лицо" компании. Это должна быть девушка с идеальными параметрами и с чистой как утренняя роса душой. Октав припоминает некую"самарскую русалку", найти которую для него становится делом жизни.

Фильм Федерика Бегбедера "Идеаль" похож на попытку Чарльза Буковски написать рассказ без мата. Напускной цинизм и черный юмор из "99 франков" здесь сублимировали в карамельную патоку, которой изобилуют романтические и мелодраматические фильмы. Каждый персонаж ленты – олигархи, модели, топ-менеджеры да и сам Октав Паранго – выглядят застывшими картинками, а не живыми людьми. Здесь нет проработанных характеров, только клише: если женщина занимает высокий пост – она обязательно стерва; если персонаж – российский олигарх – это психопат, едва разговаривающий на иностранном языке, из носа которого хлещет кровь от того, что он часто нюхает кокаин, если модель – то набитая дура и т.д. Возможно, Бегбедер и недалек от истины, возможно, он прав на девяносто процентов насчет своих типажей. Но намеренная схематичность характеров делает фильм плоским, предсказуемым и сентиментальным.

Критики утверждают, что книга Бегбедера, которая легла в основу сценария, глубже и многограннее, но фильм свидетельствует об обратном. "Идеаль" – это характеристика нынешнего Бегбедера, который лихо начал "99 франками" да так и застрял в том времени. А это всегда немного печально. Хотя стоит все-таки отдать литератору-режиссеру должное: местами картина выглядит ироничной пародией на жизнь современного француза, мыкающегося в России и периодически кидающего свои отравленные и слабые стрелы в спину капитализму, который так презирает Бегбедер.

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