В Германии скончался один из самых пожилых кинактеров мира, швейцарец Лукас Амманн.

Он ушел из жизни в возрасте 104 лет.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Spiegel.

Творческая карьера Амманна продолжалась более 60 лет. По словам близкой знакомой актера Аннемари фон Кинлин, Амманн скончался у себя дома в Мюнхене.

Он родился в Базеле 29 сентября 1912 года. В кино Амманн начал сниматься в 1939 году. Культовый статус ему принесла роль в сериале "Граф Йостер имеет честь", где он сыграл детектива-любителя. Сериал, который стал одним из первых в детективном жанре на немецком телевидении, снимался с 1969 по 1976 год. Амман также снимался в сериале "Семья Фаллеров" (с 1994 по 2000 гг.).

Напомним, Доктор Кто не будет женщиной.