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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Оставайся, мальчик, с нами. Почему фильм "Король Артур: Легенда Меча" похож на музыкальный клип
<span class="label red">Рецензия</span> Оставайся, мальчик, с нами. Почему фильм "Король Артур: Легенда Меча" похож на музыкальный клип
Кадр из фильма

Рецензия Оставайся, мальчик, с нами. Почему фильм "Король Артур: Легенда Меча" похож на музыкальный клип

В кинопрокате новая работа Гая Ричи. В главной роли — Чарли Ханнэм

Анна Синящик - 13.05.17 396
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Зрелищной Потасовке, шикарной и с большой буквы, в этом фильме — быть. Режиссер Гай Ричи сделал всё, чтобы с первых минут просмотра у зрителя не возникло ни малейшего сомнения на этот счёт. Погребальные песни — есть. Кадры с вооружёнными до зубов гвардейцами, неприступная, но привычная для толкиниста башня — тоже. Для самых "догадливых" на экране всплывет текстовая подсказка: мол, вот он, последний оплот человеческой расы, на который нет-нет да и покушаются злые чародеи.

По сюжету, правитель Утер Пендрагон успевает всё: и обкуренного лосеподобного мага обезглавить, и совещание с военачальниками провести, и жену с сыном приголубить. Персонаж Эрика Баны ("Троя", "Против шторма") ни капли не похож на любвеобильного средневекового чиновника, каким описывают короля-папу бриттские легенды. По версии сценаристов, отец маленького Артура — король-мечта с Экскалибуром в ножнах.

Однажды на трон этой ходячей мечты позарится единокровный брат (Джуд Лоу, "Шерлок"). Жизнь маленького Артура окажется на волоске. С этого момента развитие событий значительно ускоряется. Создатели фильма словно включают для вас машину времени: на окраине Лондиниума малыш Артур застенчиво ёжится в меховой шубке, Артур-подросток нагло ворует кошельки горожан, Артур-юноша зарабатывает на жизнь кулачными боями, Артур-мужчина становится главарём местной банды, "подкармливающим" полицию и безбожно обдирающим купцов.

Согласившись исполнить главную роль, звезда телесериалов Чарли Ханнэм взял на себя немалую ответственность. Ранее короля Артура играло бесчисленное количество талантливых артистов. Свежий пример — Клайв Оуэн, исполнивший эту роль в фильме Антуана Фукуа. Ханнэму удалось создать нового Артура — ироничного, властного, ничем не уступающего королям-предшественникам.

Как отреагирует общество, узнав, что их законный король бандит и пройдоха? И захочет ли Артур, человек, который никогда не искал справедливости, постоять за правду?

Поиск ответов на эти вопросы сопровождается драками, бойней и народными восстаниями, в реалистичности которых не дают усомниться сочные графические спецэффекты.

Однако на первых же нотах The Devil and The Huntsman становится понятно: настоящий босс здесь — композитор, это он задаёт ритм, а все остальные — режиссёр, оператор, костюмеры и специалисты по монтажу — под него подстраиваются. Скрип и скрежет, обрамляющие размеренный и торжественный ритм барабанов, прибавляют музыкальному детищу Сэма Ли и Дэниэла Пембертона атмосферности. Может показаться, что вы смотрите не ленту, а длинный, но безумно удачный клип.

К часу Х — когда благодаря музыке зритель разогрет, разъярён и полон желания лично свести счёты с "плохими парнями", — режиссёр, как и обещал, затевает Потасовку. Никто не уйдёт из зала разочарованным.

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