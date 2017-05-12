Украинская звезда откроет линию для голосования во время финала Евровидения-2017

Андрей Данилко, известный по образу знаменитой Верки Сердючки откроет линию для голосования во время финала Евровидения-2017, а также впервые снимет головной убор со звездой.

Верка Сердючка вместе с мамой, а также ведущим Александром Скичко выйдут на сцену-островок, который расположен почти в центре зала, и объявят о начале голосования.

Кроме того, Верка решила перед всей Европой снять звезду с головы, которая стала фишкой ее знаменитого образа. После это Верка Сердючка уйдет со сцены, оставив маму.

Напомним, участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы.