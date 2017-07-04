Depeche Mode в Киеве нужны будут черные чашки и серебряные ложки

19 июля на столичном НСК "Олимпийский" состоится концерт Depeche Mode. Организаторы концерта поделились некоторыми подробностями райдера артистов и их предстоящего выступления.

Об этом сообщает "112 Украина".

Главное требование - отдельная гримерка для вокалиста Дэйва Гаана. Музыканты также пожелали черные чашки и серебряные ложки для чаепитий.

Кроме того группа внесла в свой райдер более 100 кг льда и 120 больших полотенец.

Участники группы прилетят в Киев собственным чартерным рейсом. В столицу приедут 11 фур с сотнями тонн сценического оборудования и четыре автобуса технического персонала. Они прибудут 18 июля, а за два дня до этого начнется монтаж почти 20-метровой сцены.

За спинами участников группы будет находиться огромный монитор, на котором будет транслироваться специальный видеоряд. Дэйв Гаан будет перемещаться по 21-метровому помосту, подходящему к зрителям.

Напомним, Depeche Mode отменила концерт в Киеве в 2014 году по соображениям безопасности.