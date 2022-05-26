Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

Клавишник культовой группы стоял у ее истоков в 1977 году и стал соавтором ее главных хитов. Группа Depeche Mode вместе с Флетчером была введена в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.

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Участники британской рок-группы Depeche Mode опубликовали заявление о смерти одного из основателей коллектива Энди Флетчера. Текст сообщения появился в социальных сетях группы.

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Причина смерти 60-летнего музыканта при этом не уточняется. Также неизвестно, имел ли Флетчер какие-либо заболевания.

"Мы потрясены и полны огромной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди "Флетча" Флетчера.

У Флетча было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам требовалась поддержка, оживленная беседа, хороший смех или холодная пинта пива. Наше сердце с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время", — заявили музыканты.

Энди Флетчер родился в 1961 году в Ноттингеме и переехал в Базилдон, где в конце 1970-х сформировал группу Composition Of Sound вместе с Мартином Гором и Винсом Кларком. С приходом вокалиста Дэйва Гэна они изменили свое название на Depeche Mode.

[ + – ] Один из хитов группы Depeche Mode - Enjoy The Silence

В 2020 году группа Depeche Mode была внесена в Зал славы рок-н-ролла.

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