Помер один із засновників Depeche Mode Ендрю Флетчер

Клавішник культової групи стояв біля її витоків у 1977 році та став співавтором її головних хітів. Групу Depeche Mode разом із Флетчером ввели до Зали слави рок-н-ролу у 2020 році.

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Учасники британської рок-групи Depeche Mode опублікували заяву про смерть одного із засновників колективу Ендрю Флетчера. Текст повідомлення з'явився в соціальних мережах групи.

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Причину смерті 60-річного музиканта не уточнюють. Також невідомо, чи Флетчер мав якісь захворювання.

"Ми вражені й сповнені величезної печалі через передчасну смерть нашого дорогого друга, члена сім'ї та колеги по групі Ендрю "Флетча" Флетчера.

Флетч мав справжнє золоте серце, і він завжди був поруч, коли вам була потрібна підтримка, жвава бесіда, гарний сміх чи холодна пінта пива. Наше серце з його сім'єю, і ми просимо вас пам'ятати про них і поважати їхнє приватне життя в цей скрутний час", — заявили музиканти.

Ендрю Флетчер народився в 1961 році в Ноттінгемі й переїхав до Базілдона, де наприкінці 1970-х сформував групу Composition Of Sound разом із Мартіном Гором та Вінсом Кларком. З приходом вокаліста Дейва Гаана вони змінили свою назву на Depeche Mode.

[ + – ] Один з хітів гурту Depeche Mode — Enjoy The Silence

У 2020 році гурт Depeche Mode був внесений до Зали слави рок-н-ролу.

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