На официальном канале YouTube группы Linkin Park презентовали клип Talking To Myself, в котором успел сняться ее лидер Честер Беннингтон.
На данный момент клип Talking To Myself просмотрели более 5 млн пользователей.
Отметим, Честер Беннингтон 20 июля был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Музыкант был два раза женат, у него осталось шестеро детей.
Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга - лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл тоже покончил жизнь самоубийством.
Напомним, рекорд Gangnam Style побит.