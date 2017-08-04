Самым высокооплачиваемым писателем в мире вновь стала Роулинг

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей за 2017 год.

Рейтинг, который будет полностью опубликован в сентябрьском номере, частично доступен на сайте издания, на который ссылаются мировые СМИ.

Британская писательница Джоан Роулинг, автор поттерианы заработала 95 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Роулинг вернулась на первую строчку впервые с 2008 года.