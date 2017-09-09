Канада и Украина договариваются о совместном производстве фильмов

Канада поддержала предложение Украины провести переговоры по Соглашению о совместном кинопроизводстве, которое откроет новые возможности для сотрудничества между кинопроизводителями двух стран. Об этом сообщает посольство Украины в Канаде.

Соответствующее письмо посол Украины в Канаде Андрей Шевченко получил от министра канадского наследия Мелани Жоли.

"Украина – это важный партнер Канады, и я счастлива, что наши две страны будут работать над соглашением о совместном производстве в интересах наших производителей аудиовизуальной продукции", – цитирует пресс-служба посольства письмо министра, адресованное министру культуры Украины Евгению Нищуку.

Министр канадского наследия предлагает в переговорах использовать "новое модельное соглашение", разработанное Канадой. В ближайшее время стороны должны определить официальных переговорщиков для начала работы над документом.

Как ожидается, соглашение откроет дополнительные возможности для сотрудничества между кинопроизводителями обоих государств, упростит юридическую базу и снизит себестоимость производства.

"Существует серьезное соревнование за возможность подписать соглашение о совместном производстве с Канадой. Я рад, что Канада прислушалась к нашим аргументам в пользу немедленного начала переговоров с Украиной. Это означает больше качественного и конкурентоспособного кино и телевидения для обеих стран", – сказал посол Шевченко.

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Посольство Украины отмечает, что официальное сообщение канадского правительства было отправлено накануне Дня украинского кино, который в этом году отмечается 9 сентября.