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Главная » Стиль жизни » Культура » Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября
Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября
Кадр из клипа Taylor Swift "Look What You Made Me Do"

Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября

В сентябрьской подборке — всё, что хочется взять с собой из минувшего лета в тёплую осень: ночные одесские улочки, загородные домики, открытые бассейны и жаркие летние чувства

Любовь Морозова - 17.09.17 466
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Lil Uzi Vert – XO Tour Llif3

Вирджил Абло настолько многогранен, что всю его продукцию объединяет разве что своеобразная анархо-конформистская эстетика. Абло — креативный директор бренда Off-White, советник Канье Уэста, диджей и художник. Теперь он ещё и автор нового клипа на самую популярную песню Lil Uzi Vert из альбома Luv Is Rage 2. В кадре — город из компьютерных игр, суицид в ванной, реинкарнация, цветной дым, флуоресцентные шумы. Добавьте ещё субтитры на арабском — и получите наркотическое видео на песню о размолвке Lil Uzi Vert с Бриттани Берд. Бонусом в кадре несколько раз появляется трезвый и рассудительный The Weeknd.

"ARTерія" – "Забувай"

"ARTерія" — новый проект, возникший как результат знакомства музыканта Бориса Севастьянова и поэта Дмитрия Лазуткина во время выступлений в зоне АТО. Сердцевиной текстов участники называют "войну и мир, любовь и поиск смысла жизни". Причём несгибаемой решительности в них так много, что ясно — эти двое не только ищут, но и обязательно этот смысл найдут. Лазуткин –пример той самой творческой личности, которая "больше чем поэт", а именно — телеведущий, спортивный комментатор и победитель Кубка Европы по кикбоксингу. А потому отправить в нокаут может буквально тремя словами, что и делает в песне "Забувай".

Katy Perry – Swish Swish ft. Nicki Minaj

Что песня, что новый клип на неё — гол в ворота тех, кто утверждает, что попса — это односложно. В коктейле с названием Swish Swish смешаны семплы из Star 69 группы Fatboy Slim образца 2000-го, хаус начала 90-х, рэп Ники Минаж, отсылки к итальянской марке обуви Salvatore Ferragamo, к песням Эминема, а также рэперам The Notorious B.I.G. и Киари Кендреллу Сифусу. В клипе снялось больше десятка знаменитостей от "самого сильного европейца" Хафтора Бтёрнссона до ведущей SNL Молли Шэннон. Если так пойдёт и дальше, на съёмочной площадке у Кэти можно будет проводить перепись населения.

Jessie WareSelfish Love

Шекспировские страсти в новой работе Джесси Вейр с симптоматичным названием "Эгоистичная любовь" вызывают не только садистское наслаждение, но и чисто эстетическое. Съёмки в каменном особняке с комплексом внешних и закрытых бассейнов, с естественной красотой природы и романтикой ужинов при свечах хороши, как работы живописцев Барбизонской школы. Сюжет прост и предсказуем — измена, ревность и сцена убийства в бассейне. Голос вокалистки терпкий, как шоколад, нежно-грустный и опасно-предательский, равно как и её неглянцевая красота, превращают эту банальную историю во вполне себе произведение искусства.

Dan Auerbach – Stand By My Girl

Мечта любого виктимного мужчины — тихая, заботливая красавица, хранящая крысиный яд рядом с солью. Узы страха крепче любых поцелуев: "Я останусь со своей девушкой, иначе она меня убьёт", — поясняет лирический герой песни Дана Ауэрбаха. Видеоработа на неё создана в эстетике 50-х — уютный загородный домик с садом, топ-модель Эллиа София в пышном платье и легендарный музыкант Джей Ди Вилкс в образе ботана-очкарика. У клипа закольцованный финал, доказывающий, что подозрения парня были не напрасны: девушка закапывает свежую могилку, а за столом её ждёт уже новая жертва, на этот раз — сам Дэн Ауэрбах.

IbeyiRiver

Франко-кубинский дуэт Ibeyi представил новый клип на песню River. Сама композиция вышла в дебютном альбоме Oya ещё летом 2014-го, а видео появилось лишь сейчас. Две сестры-близняшки Лиза Кейнде и Найоми Диаз в нём по очереди надолго погружаются в воду, вплоть до паники зрителя, а затем выныривают, чтобы спеть несколько фраз. Девушки утверждают, что экзотический опус с магическим звучанием африканской перкуссии посвящён богине любви и воды Ошун из мифов йоруба — древнего племени, жившего в Западной Африке. Кстати, с языка этого племени название группы Ibeyi переводится как "близнецы".

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

Если девушка заявляет: "Посмотри, до чего ты меня довёл", шутки плохи. Если она произносит это обвинение, вылезая из могилы, — чертовски плохо. Но не для неё самой: Тейлор Свифт музыкальное видео принесло огромный успех. Клип за сутки побил предыдущий рекорд YouTube по просмотрам. Если видео на песню Hello Адель в 2015 году за 24 часа просмотрели 27,7 млн зрителей, то Look What You Made Me Do за сутки увидели 43,2 млн. В конце концов он стал прекрасной площадкой для встреч Тейлор с собой — в финале появляются разнообразные образы из её предыдущих видеоработ и публичных выступлений.

Pianoбой – "На вершині"

Видеоработа на песню Pianoбой "На вершині" рифмует Дмитрия Шурова с его сыном Львом. Они и так похожи, а в одинаковых пижамах и вовсе напоминают близнецов. Шуров утверждает, что на создание песни его вдохновило быстрое взросление сына. "Ещё недавно он помещался в чемодан от клавиш, а теперь мы уже можем носить одни и те же кроссовки". Самым сложным моментом съёмок Шуров называет сет в 5 утра в открытом поле. "Июль преподнёс нам сюрприз — с утра пошёл дождь, и температура упала до 10 градусов". В итоге продюсера послали "за вискарём", а Льву поддели вязаную кофту под пижаму.

Le Youth – Clap Your Hands

Хит дискотек 70-х, который появился только сейчас, — совместная работа продюсера Le Youth из Лос-Анджелеса и поп-вокалистки Ava Max. Яркий, пьянящий вокал и воздушность электроники создают беззаботное настроение из 70-х. "Я не могу дождаться, когда люди услышат Аву и посмотрят, что мы сделали", — с удовольствием заявил об этой работе Le Youth. Песня, которая для начинающей певицы может стать трамплином на поп-олимп, для продюсера — возможность сделать что-то новое: отлично выписанные басовые линии, душевность мелодий, сверкание гармоний синтезатора и, конечно, подбадривающие хлопки.

Rozhden"Пена"

Клип на песню "Пена" снят в родном городе Рождена — Одессе. Сюжет песни и видео певец определил как историю о взаимоотношениях двух людей, которые не могут быть вместе. "Оставаясь в поле зрения, но разделённые пространством, мы тянемся душой к душе и, лишь избавившись от эго, бросив его в костёр суеты, обретаем чистую любовь и истинных себя". Можно иронизировать над высказываниями музыканта, но поклонникам в этих песнях важен не интеллект, а возможность расслабиться. А красота ночных улиц Одессы и эффектная внешность самого Рождена идеально подходят для "любви глазами".

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