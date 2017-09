Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября

Lil Uzi Vert – XO Tour Llif3

Вирджил Абло настолько многогранен, что всю его продукцию объединяет разве что своеобразная анархо-конформистская эстетика. Абло — креативный директор бренда Off-White, советник Канье Уэста, диджей и художник. Теперь он ещё и автор нового клипа на самую популярную песню Lil Uzi Vert из альбома Luv Is Rage 2. В кадре — город из компьютерных игр, суицид в ванной, реинкарнация, цветной дым, флуоресцентные шумы. Добавьте ещё субтитры на арабском — и получите наркотическое видео на песню о размолвке Lil Uzi Vert с Бриттани Берд. Бонусом в кадре несколько раз появляется трезвый и рассудительный The Weeknd.

"ARTерія" – "Забувай"

"ARTерія" — новый проект, возникший как результат знакомства музыканта Бориса Севастьянова и поэта Дмитрия Лазуткина во время выступлений в зоне АТО. Сердцевиной текстов участники называют "войну и мир, любовь и поиск смысла жизни". Причём несгибаемой решительности в них так много, что ясно — эти двое не только ищут, но и обязательно этот смысл найдут. Лазуткин –пример той самой творческой личности, которая "больше чем поэт", а именно — телеведущий, спортивный комментатор и победитель Кубка Европы по кикбоксингу. А потому отправить в нокаут может буквально тремя словами, что и делает в песне "Забувай".

Katy Perry – Swish Swish ft. Nicki Minaj

Что песня, что новый клип на неё — гол в ворота тех, кто утверждает, что попса — это односложно. В коктейле с названием Swish Swish смешаны семплы из Star 69 группы Fatboy Slim образца 2000-го, хаус начала 90-х, рэп Ники Минаж, отсылки к итальянской марке обуви Salvatore Ferragamo, к песням Эминема, а также рэперам The Notorious B.I.G. и Киари Кендреллу Сифусу. В клипе снялось больше десятка знаменитостей от "самого сильного европейца" Хафтора Бтёрнссона до ведущей SNL Молли Шэннон. Если так пойдёт и дальше, на съёмочной площадке у Кэти можно будет проводить перепись населения.

Jessie Ware – Selfish Love

Шекспировские страсти в новой работе Джесси Вейр с симптоматичным названием "Эгоистичная любовь" вызывают не только садистское наслаждение, но и чисто эстетическое. Съёмки в каменном особняке с комплексом внешних и закрытых бассейнов, с естественной красотой природы и романтикой ужинов при свечах хороши, как работы живописцев Барбизонской школы. Сюжет прост и предсказуем — измена, ревность и сцена убийства в бассейне. Голос вокалистки терпкий, как шоколад, нежно-грустный и опасно-предательский, равно как и её неглянцевая красота, превращают эту банальную историю во вполне себе произведение искусства.

Dan Auerbach – Stand By My Girl

Мечта любого виктимного мужчины — тихая, заботливая красавица, хранящая крысиный яд рядом с солью. Узы страха крепче любых поцелуев: "Я останусь со своей девушкой, иначе она меня убьёт", — поясняет лирический герой песни Дана Ауэрбаха. Видеоработа на неё создана в эстетике 50-х — уютный загородный домик с садом, топ-модель Эллиа София в пышном платье и легендарный музыкант Джей Ди Вилкс в образе ботана-очкарика. У клипа закольцованный финал, доказывающий, что подозрения парня были не напрасны: девушка закапывает свежую могилку, а за столом её ждёт уже новая жертва, на этот раз — сам Дэн Ауэрбах.

Ibeyi – River

Франко-кубинский дуэт Ibeyi представил новый клип на песню River. Сама композиция вышла в дебютном альбоме Oya ещё летом 2014-го, а видео появилось лишь сейчас. Две сестры-близняшки Лиза Кейнде и Найоми Диаз в нём по очереди надолго погружаются в воду, вплоть до паники зрителя, а затем выныривают, чтобы спеть несколько фраз. Девушки утверждают, что экзотический опус с магическим звучанием африканской перкуссии посвящён богине любви и воды Ошун из мифов йоруба — древнего племени, жившего в Западной Африке. Кстати, с языка этого племени название группы Ibeyi переводится как "близнецы".

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

Если девушка заявляет: "Посмотри, до чего ты меня довёл", шутки плохи. Если она произносит это обвинение, вылезая из могилы, — чертовски плохо. Но не для неё самой: Тейлор Свифт музыкальное видео принесло огромный успех. Клип за сутки побил предыдущий рекорд YouTube по просмотрам. Если видео на песню Hello Адель в 2015 году за 24 часа просмотрели 27,7 млн зрителей, то Look What You Made Me Do за сутки увидели 43,2 млн. В конце концов он стал прекрасной площадкой для встреч Тейлор с собой — в финале появляются разнообразные образы из её предыдущих видеоработ и публичных выступлений.

Pianoбой – "На вершині"

Видеоработа на песню Pianoбой "На вершині" рифмует Дмитрия Шурова с его сыном Львом. Они и так похожи, а в одинаковых пижамах и вовсе напоминают близнецов. Шуров утверждает, что на создание песни его вдохновило быстрое взросление сына. "Ещё недавно он помещался в чемодан от клавиш, а теперь мы уже можем носить одни и те же кроссовки". Самым сложным моментом съёмок Шуров называет сет в 5 утра в открытом поле. "Июль преподнёс нам сюрприз — с утра пошёл дождь, и температура упала до 10 градусов". В итоге продюсера послали "за вискарём", а Льву поддели вязаную кофту под пижаму.

Le Youth – Clap Your Hands

Хит дискотек 70-х, который появился только сейчас, — совместная работа продюсера Le Youth из Лос-Анджелеса и поп-вокалистки Ava Max. Яркий, пьянящий вокал и воздушность электроники создают беззаботное настроение из 70-х. "Я не могу дождаться, когда люди услышат Аву и посмотрят, что мы сделали", — с удовольствием заявил об этой работе Le Youth. Песня, которая для начинающей певицы может стать трамплином на поп-олимп, для продюсера — возможность сделать что-то новое: отлично выписанные басовые линии, душевность мелодий, сверкание гармоний синтезатора и, конечно, подбадривающие хлопки.

Rozhden – "Пена"

Клип на песню "Пена" снят в родном городе Рождена — Одессе. Сюжет песни и видео певец определил как историю о взаимоотношениях двух людей, которые не могут быть вместе. "Оставаясь в поле зрения, но разделённые пространством, мы тянемся душой к душе и, лишь избавившись от эго, бросив его в костёр суеты, обретаем чистую любовь и истинных себя". Можно иронизировать над высказываниями музыканта, но поклонникам в этих песнях важен не интеллект, а возможность расслабиться. А красота ночных улиц Одессы и эффектная внешность самого Рождена идеально подходят для "любви глазами".