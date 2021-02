Панк-рок-группа The Offspring представила первую песню за 9 лет (видео)

Новый альбом The Offspring выйдет 16 апреля 2021 года.

Известная панк-рок-группа The Offspring представила композицию за девять лет песню Let The Bad Times Roll и анонсировала выход одноименного альбома. Видео к треку появилось в YouTube-канале коллектива.

Новый альбом The Offspring выйдет 16 апреля 2021 года.

"Мы знаем, мы знаем… Прошло девять лет с тех пор, как мы выпустили последний альбом The Offspring, но мы считаем, что вы ждали достаточно долго… Мы очень рады представить вам наш новый сингл Let The Bad Times Roll", − отметили музыканты в Instagram.

Последний студийный альбом группы под названием Days Go By вышел в 2012 году.

The Offspring − американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в ее состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада. Копии альбомов проданы количеством в 40 миллионов по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок-групп за все время.

Отметим, ранее рокеры из AC/DC выпустили новую песню и назвали дату выхода нового альбома.

Ранее Святослав Вакарчук рассказал, что новую песню "Океана Эльзы" написал искусственный интеллект.