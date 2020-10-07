Легендарная рок-группа AC/DC, недавно объявившая о воссоединении, записала и выпустила новую композицию под названием "Shot In The Dark" ("Выстрел в темноте"). Рокеры также готовят к выходу 17 музыкальный альбом в своей карьере.

Релиз первой за последние 6 лет пластинки коллектива (после выхода Rock or Bust 2014 года) под названием

"POWER UP" запланирован на 13 ноября 2020 года, сообщает Classic Rock.

По словам 73-летнего вокалиста Брайана Джонсона, в альбоме присутствуют некоторые риффовые идеи гитариста Малкольма Янга, который скончался в 2017 году.

"Ангус и Малкольм всю свою жизнь вместе писали риффы, и у них действительно была их целая куча. И Ангус нашел их для альбома", – добавил Джонсон. При этом он описал опыт создания пластинки как "прекрасное время".

В свою очередь гитарист Ангус Янг отметил, что процесс воссоединения музыкантов – "это был долгий-долгий путь", передает rollingstone.com.

Группа AC/DC была сформирована в Сиднее в 1973 году. Коллектив продал свыше 200 млн экземпляров альбомов по всему миру. Самый успешный из них, Back in Black, был продан в количестве более 64 млн. AC/DC считается самой успешной и известной рок-группой из Австралии и одной из популярнейших в мире.

В марте 2016 года Брайану Джонсону врачи настоятельно рекомендовали приостановить концертные выступления, иначе ему грозит полная потеря слуха. В итоге Брайан сделал официальное заявление об уходе из группы.