Панк-рок-група The Offspring представила першу пісню за 9 років (відео)

Новий альбом The Offspring вийде 16 квітня 2021 року.

Відома панк-рок-група The Offspring представила за девʼять років пісню Let The Bad Times Roll і анонсувала вихід однойменного альбому. Відео до треку зʼявилося на YouTube-каналі колективу.

"Ми знаємо, ми знаємо… Минуло девʼять років з тих пір, як ми випустили останній альбом The Offspring, але ми вважаємо, що ви чекали досить довго… Ми дуже раді представити вам наш новий сингл Let The Bad Times Roll", — зазначили музиканти в Instagram.

Останній студійний альбом групи під назвою Days Go By вийшов у 2012 році.

The Offspring — американська каліфорнійська панк-рок-група, заснована в 1984 році. Наразі до її складу входять вокаліст і гітарист Декстер Холланд, гітарист Кевін Вассерман, ударник Піт Параду. 40 мільйонів копій альбомів продані по всьому світу. The Offspring вважається однією з найбільш продаваних панк-рок-груп за весь час.

Зазначимо, що раніше рокери з AC/DC випустили нову пісню і назвали дату виходу нового альбому.

Раніше Святослав Вакарчук розповів, що нову пісню "Океану Ельзи" написав штучний інтелект.