Netflix снимает кино о СИЗО Украины

Главный герой фильма пройдет путь заключенного с момента попадания в колонию до момента освобождения

Американская компания Netflix снимает фильм о жизни украинских заключенных в СИЗО. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"Съемки документального фильма компании Netflix о пенитенциарной системе Украины. В течение недели съемочная группа американской кинокомпании будет работать над тем, чтобы показать всему миру, в каком состоянии сегодня находится система, с какими испытаниями ежедневно встречаются люди, которые в ней содержатся, и те, кто в ней работает", – написал Чернышов.

По словам замминистра, главный герой фильма пройдет путь заключенного с момента попадания в колонию до момента освобождения.

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Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.

С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов – больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал.