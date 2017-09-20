Поклонская не увидит постельную сцену "святого угодника Божьего"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала грехом просмотр фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

По словам Поклонской, просмотр "Матильды" для православных людей является грехом, а "для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, это по меньшей мере некорректно", - цитирует Поклонскую РИА Новости.

"Надо понимать, что, посмотрев фильм, люди невольно уже становятся сопричастными к осквернению православной веры, а игнорирование этих людей со стороны компетентных органов — не что иное, как проявление безразличия", — добавила депутат.

Поклонская подчеркнула, что не собирается "смотреть и вникать" в "постельную сцену святого угодника Божьего и правителя российского".

"Посмотреть, чтобы вникнуть, во что? Неужели здесь надо смотреть, красиво он это делает или нет, достаточно ли хороша музыка и грим?", — пояснила Поклонская.

Напомним, уже ставший скандальным фильм "Матильда" выйдет на большом экране 26 октября. Лента посвящена романтической связи будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.