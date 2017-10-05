Компании Netflix и Marvel отменили премьерный показ сериала Каратель на фестивале комиксов Сomic Con в Нью-Йорке после стрельбы в Лас-Вегасе, которая привела к многочисленным жертвам.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Entertainment Weekly.

"Мы потрясены и шокированы тем, что на этой неделе произошло в Лас-Вегасе. После тщательных размышлений, Netflix и Marvel решили, что будет неуместно показывать сериал Marvel "Каратель" на Сomic Con в Нью-Йорке. Наши мысли с пострадавшими и теми, кого коснулась эта трагедия", - отметили компании в совместном заявлении.

Напомним, Сенат США не считает стрельбу в Лас-Вегасе терактом.