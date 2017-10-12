Безопасность финального сезона "Игры престолов" будет "безумной"

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Forbes.

Фэнтези-шоу неоднократно страдало от утечек, и предпоследний сезон стал одним из самых ярких примеров. В частности, в интернет попали довольно точная информация о сюжете и два эпизода.

По имеющимся данным, сценарии к финальным шести сериям хранятся "под замком", а актеры могут ознакомиться с текстом только в студии "Игры престолов" в Белфасте.

Как предполагается, для того, чтобы открыть цифровую копию сценария, нужна специальная авторизация. Подключена ли аппаратура, где хранятся эти файлы, к интернету, не уточняется.

Еще одним методом спасения от утечек считается борьба с папарацци, которые могут попытаться попасть на съемочную площадку лично или же отправить туда беспилотники. Для этого, как сообщалось ранее, планируется снимать фейковые сцены и финалы.

Напомним, "Джон Сноу" и "Игритт" из Игры престолов решили пожениться.