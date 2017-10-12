Безопасность финального сезона "Игры престолов" будет "безумной"

Канал HBO пойдет на "безумные" меры, чтобы обеспечить безопасность сценария финального сезона сериала "Игра престолов".
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Forbes.
Фэнтези-шоу неоднократно страдало от утечек, и предпоследний сезон стал одним из самых ярких примеров. В частности, в интернет попали довольно точная информация о сюжете и два эпизода.
По имеющимся данным, сценарии к финальным шести сериям хранятся "под замком", а актеры могут ознакомиться с текстом только в студии "Игры престолов" в Белфасте.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Игра престолов" прирастает новым спин-оффом
Как предполагается, для того, чтобы открыть цифровую копию сценария, нужна специальная авторизация. Подключена ли аппаратура, где хранятся эти файлы, к интернету, не уточняется.
Еще одним методом спасения от утечек считается борьба с папарацци, которые могут попытаться попасть на съемочную площадку лично или же отправить туда беспилотники. Для этого, как сообщалось ранее, планируется снимать фейковые сцены и финалы.
Напомним, "Джон Сноу" и "Игритт" из Игры престолов решили пожениться.