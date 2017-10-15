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Главная » Стиль жизни » Культура » В Киеве открыли мурал с изображением Иоанна Павла II

В Киеве открыли мурал с изображением Иоанна Павла II

В Киеве открыли мурал с изображением Иоанна Павла II
Мурал с изображением Папы Римского Иоанна Павла II / Фото: Интерфакс-Украина

Дом с изображением понтифика находится на перекрестке улицы Иоанна Павла II и бульвара Марии Приймаченко

15.10.17 88
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В Печерском районе Киева открыли мурал с изображением Папы Римского Иоанна Павла II. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Он был не только поляком. Он был Папой Римским. И открытие этого мурала в Киеве имеет символическое значение. То, что он сделал для мира – не только для Польши или Украины – это не возможно объять разумом", – сказал посол Польши Ян Пекло на открытии мурала 15 октября в Киеве.

Он также отметил, что понтифик принял важное участие в становлении стран постсоветского пространства после распада СССР.

"Москва не хочет, чтобы Украина была частью общего европейского пространства, пространства мира и благополучия. Очень важно, что Папа знал об этом и для этого он приезжал в Украину. Нам необходимо продвигать это пространство к восточной границе Украины", – добавил посол.

Ян Пекло рассказал, что идея изображения Иоанна Павла II принадлежит как польской, так и украинской стороне.

Дом с изображением понтифика находится на перекрестке улицы Иоанна Павла II и бульвара Марии Приймаченко.

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