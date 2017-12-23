"Физрук" против "Вандала". Что самые популярные сериалы украинцев

Популярный стриминговый сервис Netflix, представленный в 190 странах мира, в том числе и в нашей, подвёл итоги 2017 года и назвал самые популярные сериалы, которые смотрели его подписчики. Безусловно, 40 тыс. украинцев, подписанных на Netflix, внесли свой вклад в эти данные, однако надо признать, что большинство наших соотечественников предпочитают смотреть пиратский контент. Фокус сравнил список Netflix и листинг сериалов, которые лидировали в поисковых запросах украинцев в Google в этом году. Оказалось, наши предпочтения "немного" расходятся с мировыми трендами.
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