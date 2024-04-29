Дискредитация телемарафона — часть информационной войны РФ против Украины, — Лещенко

По словам советника руководителя Офиса президента, если исчезнет телемарафон, то возникнет медиахаос и украинское общество будет значительно легче ослабить.

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Телемарафон "Единые новости" нужен для того, чтобы отсеивать фейки и быть источником проверенной информации, а те, кто пытаются его дискредитировать, играют на руку российской пропаганде, ведь это является частью информационной войны России против Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

"Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков. Понятно, что один из методов борьбы России против Украины — это дискредитация источников, которые предоставляют верифицированную информацию, информацию без хайпа. Собственно говоря, часть российской информационной войны России против Украины ведется путем дискредитации марафона", — сказал Лещенко.

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Он пояснил: если не будет марафона, то возникнет медиахаос. По его словам, без телемарафона украинское общество будет значительно легче ослабить. Поэтому тех политиков, которые подыгрывают российской пропаганде, нужно проверять украинским спецслужбам.

"Здесь уже вопрос к спецслужбам, почему украинские политики повторяют этот вброс? Они являются частью российской пропаганды или полезными идиотами — людьми, которых оппоненты используют в своих целях", — отметил Лещенко.

Советник руководителя ОПУ в качестве примера привел то, что сейчас россияне активно распространяют нарративы о том, что в середине мая президента Украины Владимира Зеленского нужно лишить власти.

"К сожалению, некоторые украинские доморощенные деятели любят подхватывать этот нарратив, повторяя российскую пропаганду. Это еще один повод задуматься над информационной безопасностью внутри страны", — подчеркнул Лещенко.

Напомним, 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что никаких изменений относительно телемарафона "Единые новости" не будет. По его словам, потребность в телемарафоне никуда не исчезла, ведь с его помощью в Украине опровергаются российские ИПСО.

16 апреля председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев высказался относительно критики финансирования телемарафона из госбюджета. По его словам, выделенных средств на телемарафон недостаточно для обеспечения потребностей ВСУ.