Дискредитація телемарафону — частина інформаційної війни РФ проти України, — Лещенко

За словами радника керівника Офісу президента, якщо зникне телемарафон, то виникне медіахаос, і українське суспільство буде значно легше послабити.

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Телемарафон "Єдині новини" потрібен для того, щоб відсіювати фейки та бути джерелом перевіреної інформації, а ті, хто намагаються його дискредитувати, грають на руку російській пропаганді, адже це частина інформаційної війни Росії проти України. Про це в етері телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Зрозуміло, що один із методів боротьби Росії проти України — це дискредитація джерел, які надають верифіковану інформацію, інформацію без хайпу. Власне кажучи, частина російської інформаційної війни Росії проти України ведеться шляхом дискредитації марафону", — сказав Лещенко.

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Він пояснив: якщо не буде марафону, то виникне медіахаос. За його словами, без телемарафону українське суспільство буде значно легше послабити. Тому тих політиків, які підігрують російській пропаганді, потрібно перевіряти українським спецслужбам.

"Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами — людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях", — зазначив Лещенко.

Радник керівника ОПУ як приклад навів те, що зараз росіяни активно розповсюджують наративи про те, що в середині травня президента України Володимира Зеленського потрібно позбавити влади.

"На жаль, деякі українські доморощені діячі люблять підхоплювати цей наратив, повторюючи російську пропаганду. Це ще один привід задуматися про інформаційну безпеку всередині країни", — наголосив Лещенко.

Нагадаємо, 27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що жодних змін стосовно телемарафону "Єдині новини" не буде. За його словами, потреба в телемарафоні нікуди не зникла, адже за його допомогою в Україні спростовуються російські ІПСО.

16 квітня голова комітету ВР із фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловився щодо критики фінансування телемарафону з держбюджету. За його словами, виділених коштів на телемарафон недостатньо для забезпечення потреб ЗСУ.