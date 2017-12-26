Последние "Звездные войны" вплотную приблизились к отметке в $800 млн сборов

Последний фильм вселенной “Звездные Войны” продолжает уверенно прокладывать дорогу к вершинам рейтинга кассовых сборов.

Как сообщает itc.ua, на последние длинные выходные, на которые пришлось празднование Рождества, "Star Wars: The Last Jedi" собрали более $100 млн на рынке Северной Америки, что позволило вплотную приблизиться к отметке в $400 млн домашних сборов и $800 млн общих сборов.

В частности, только за Рождество 25 декабря фильм получил $32 млн сборов с 4232 американских кинозалов. Это второй показатель сборов в истории, который смог превзойти только “Star Wars: The Force Awakens” с показателем $49,3 млн, тогда как “Rogue One: A Star Wars Story” выдали на Рождество на $6 млн меньше.

Если учитывать весь “длинный” уикэнд с пятницы по понедельник, то с показателем в $100,7 млн фильм более чем вдвое обошел "Джуманджи: Зов джунглей", собравшего всего $47,5 млн. На третьем месте музыкальная комедия "Идеальный голос 3" со сборами в $27 млн.

Напомним, Lucasfilm снимет еще три эпизода "Звездных войн".