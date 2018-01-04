Украденный бюст писателя и поэта Александра Пушкина в Чернигове был найден. Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Ломако.

Кроме того, был найден и стокилограммовый бронзовый бюст писателя Михаила Коцюбинского.

"Украденные памятники М. Коцюбинскому и А. Пушкину найдены. Об этом заявил во время утреннего совещания черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать. Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь общественный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж", – написал он.

По словам Александра Ломако, эти памятники никогда не охранялись, "ни советской, ни царской властью, ни во время независимости".

Фото: ВВС Украина

Добавим, что по информации местного СМИ "Сіверщина", памятник Коцюбинскому не стоит на балансе ни у одного органа местной власти. А памятник Пушкину принадлежит местному управлению ЖКХ, его стоимость оценивают в 316 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Венеции на выставке украли драгоценные украшения королевской семьи Катара

Напомним, что в декабре в Чернигове похитили два памятника. Вначале на могиле писателя Михаила Коцюбинского сбросили с постамента и украли бронзовый бюст. А вот Пушкина на месте не оказалось уже утром 31 декабря. Памятник был установлен более ста лет назад.