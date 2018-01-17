Не видать Украине "Матильду" официально

В Украине запретили к показу российский фильм "Матильда".
Об этом сообщает ТСН.
Как сообщил член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов, причиной стало участие в создании ленты музыканта, который находится в "черном списке".
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"Мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", — заявил Капранов. При этом фамилию музыканта он не назвал.
Напомним, "1+1" подал в суд на Минкульт.