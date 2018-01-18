По скандальной книге о Трампе снимут сериал, - СМИ

По нашумевшей книге журналиста Майкла Вулфа "Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе" снимут сериал. Об этом пишет ZN,UA со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, права на экранизацию книги о президентстве Трампа приобрела компания Endeavor Content. Речь идет о "семизначной сумме".

Вулф выступит в роли исполнительного продюсера сериала. К сериалу также привлекут продюсера Майкла Джексона, на протяжении многих лет работавшего с Channel 4 и BBC .

Напомним, книга Вулфа вышла в январе и уже стала бестселлером. На данный момент она прождана тиражом несколько сотен тысяч экземпляров в 32 странах мира. Автор утверждает, что книга основана на 200 интервью с бывшими и действующими сотрудниками администрации.

В книге ставится под сомнение способность Трампа управлять государством, в частности, утверждается, что он временами демонстрирует провалы в памяти, и не способен сосредоточиться ни на одной из серьезных проблем.