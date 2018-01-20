1940 год. Великобритания. Уинстон Черчилль становится премьер-министром. Германия громит Бельгию и Францию, окружает в Дюнкерке британский экспедиционный корпус. Если войска будут разбиты, нацисты вторгнутся в страну. Большинство британских политиков склоняются к тому, что с Гитлером надо договариваться. Единственный кто против – Черчилль. Либеральному "договариваться", он предпочитает "биться до конца".

Джо Райт показывает Черчилля человеком противоречивым, со странностями. Немало экранного времени уделено показу жизни премьера в быту, вплоть до того, что политик сидит в клозете и расхаживает по дому в халате. По режиссерскому замыслу Черчилль не просто политик, радикально повлиявший на судьбу нации, он воплощает истинный дух Британской империи. Это кино о том, как в кулуарах принимались судьбоносные решения, отразившиеся на судьбах миллионов. В финале звучит знаменитая речь Черчилля "Мы никогда не сдадимся!".

За исполнение главной роли Гэри Олдмен уже получил "Золотой глобус". По его словам, он так много работал над изучением характера своего героя, что в конце концов изучил его досконально. Примечательно, что в течении трех месяцев пока длились съемки, коллеги ни разу не видели актера без грима. "Мне приходилось вставать в полтретьего ночи, – сказал Олдмен в одном из интервью. – Это было безумие… Это была невероятная, чудесная свобода". За исполнение этой роли актеру пророчат "Оскара".

Несмотря на хорошую игру Олдмена, байопик о Черчилле получился лубочным, с элементами мелодрамы. Вероятно, после просмотра сердце каждого британца должно забиться быстрее в патриотическом припадке. И совсем уж сусально выглядит сцена, когда Черчилль, принимая судьбоносное для страны решение, спускается в метро к простым смертным. И задает им вопрос, что делать – сдаться Гитлеру или сражаться до конца? Все как один, даже миленький мальчик в веснушках, отвечают, что согласны драться до последней капли крови. И вот на этом моменте хочется достать рвотный пакетик.

В остальном же вполне смотрибельная картина. К слову, "Дюнкерк" Кристофера Нолана на ту же тему, который был в прокате минувшим летом, выглядит куда достойнее на фоне "Темных времен".