Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Черчилль в лубке. Как Гэри Олдмен стал премьером Британии
<span class="label red">Рецензия</span> Черчилль в лубке. Как Гэри Олдмен стал премьером Британии
Кадр из фильма

Рецензия Черчилль в лубке. Как Гэри Олдмен стал премьером Британии

В прокате байопик Джо Райта "Темные времена". Уинстона Черчилля играет Гэри Олдмен

Оксана Савченко - 20.01.18 259
000

1940 год. Великобритания. Уинстон Черчилль становится премьер-министром. Германия громит Бельгию и Францию, окружает в Дюнкерке британский  экспедиционный корпус. Если войска будут разбиты, нацисты вторгнутся в страну. Большинство британских политиков склоняются к тому, что с Гитлером надо договариваться. Единственный кто против – Черчилль. Либеральному "договариваться", он предпочитает "биться до конца".

Джо Райт показывает Черчилля человеком противоречивым, со странностями. Немало экранного времени уделено показу жизни премьера в быту, вплоть до того, что политик сидит в клозете и расхаживает по дому в халате. По режиссерскому замыслу Черчилль не просто политик, радикально повлиявший на судьбу нации, он воплощает истинный дух Британской империи. Это кино о том, как в кулуарах принимались судьбоносные решения, отразившиеся на судьбах миллионов. В финале звучит знаменитая речь Черчилля "Мы никогда не сдадимся!".

За исполнение главной роли Гэри Олдмен уже получил "Золотой глобус". По его словам, он так много работал над изучением характера своего героя, что в конце концов изучил его досконально. Примечательно, что в течении трех месяцев пока длились съемки, коллеги ни разу не видели актера без грима. "Мне приходилось вставать в полтретьего ночи, – сказал Олдмен в одном из интервью. – Это было безумие… Это была невероятная, чудесная свобода". За исполнение этой роли актеру пророчат "Оскара".

Несмотря на хорошую игру Олдмена, байопик о Черчилле получился лубочным, с элементами мелодрамы. Вероятно, после просмотра сердце каждого британца должно забиться быстрее в патриотическом припадке. И совсем уж сусально выглядит сцена, когда Черчилль, принимая судьбоносное для страны решение, спускается в метро к простым смертным. И задает им вопрос, что делать – сдаться Гитлеру или сражаться до конца? Все как один, даже миленький мальчик в веснушках, отвечают, что согласны драться до последней капли крови. И вот на этом моменте хочется достать рвотный пакетик.

В остальном же вполне смотрибельная картина. К слову, "Дюнкерк" Кристофера Нолана на ту же тему, который был в прокате минувшим летом, выглядит куда достойнее на фоне "Темных времен".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , , ,
Читайте по теме
Сны Трампа, или Второе пришествие «Архангела Гавриила»Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздниковСкоро выйдет в прокат фильм о погибшем на Донбассе оперном певце Василии Слипаке

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 9076
  2. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 21660
  3. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 15107
  4. Непарная обувь. Рождественская история о всплеске личного идиотизма 5323
  5. ВИЧная жизнь. О жизни под кайфом, болезни и любви, которая побеждает болезнь 2202
  6. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 1825
  7. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 4186
  8. Кобзарь без врага. Как Тарас Шевченко помогает открыть украинскую мифологию 2546
  9. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 5296
  10. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 5456
  1. Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить 43035 / 51421
  2. Гонтарева назвала причину, почему Порошенко не стал ее сразу увольнять 36946 / 46212
  3. Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже 6285 / 7854
  4. Приёмы против хама. Что делать, когда вам грубят 5091 / 6012
  5. Москва отреагировала на признание РФ в Украине агрессором 3653 / 177517
  6. В Сербии пророссийские политики призвали Путина ввести войска в Косово 2737 / 3293
  7. Банкиры обещают откатить курса доллара назад 2605 / 4077
  8. Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников 2136 / 2434
  9. "Это видео - просто ужас": в Сети комментируют посадку самолета во время урагана 1538 / 1979
  10. Повторение пройденного. Что будет с курсом гривны в 2018 году 1358 / 6303
  1. Гонтарева назвала причину, почему Порошенко не стал ее сразу увольнять 58 / 46212
  2. Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить 40 / 51421
  3. Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже 18 / 7854
  4. Трудно быть Фениксом. Как в Украине лечат детей с ожогами 15 / 1038
  5. Приёмы против хама. Что делать, когда вам грубят 14 / 6012
  6. Изменить планету. Как улучшить жизнь человечества в 2018 году 10 / 775
  7. Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников 7 / 2434
  8. В Сербии пророссийские политики призвали Путина ввести войска в Косово 6 / 3293
  9. "Это видео - просто ужас": в Сети комментируют посадку самолета во время урагана 5 / 1979
  10. Напавшие на посольство Украины в Афинах сожгли автомобили дипломатов 5 / 895
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.