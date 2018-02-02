Победитель Евровидения-2017 впервые спел с новым сердцем

28-летний португальский певец и победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал, которому пересадили сердце, записал ролик, на котором он исполняет лирическую песню и играет на фортепиано.
Видео певец опубликовал в своем Instagram. Это видео стало первым, после операции.
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Отметим, Сальвадор Собрал из Португалии стал победителем Евровидения 2017 в Киеве, с существенным отрывом обойдя других фаворитов конкурса. Конкурсную песню "Amar pelos dois" написала парню сестра. Во время пресс-конференции, музыкант признался, что его сестра написала красивую песню в последний возможный день перед отбором на Евровидение. Португалия получила максимум баллов как от национальных жюри, так и от зрителей - 758.
Напомним, в Лиссабоне состоялась жеребьевка Евровидения-2018.