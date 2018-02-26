Представлять Армению на песенном конкурсе "Евровидение-2018" будет победитель седьмого сезона украинского "Х-Фактора" Севак Ханагян с песней "Ветер". Об этом сообщает Newsarmenia.
Победитель армянского проекта "К Евровидению" был определен в результате единого голосования со стороны жюри, состоящего из международных экспертов и зрителей. И эксперты, и зрители отдали ему высший балл - 12.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представлять Украину на Евровидении будет Melovin
Напомним, 63-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии Лиссабоне, полуфиналы состоятся 8-го и 10-го мая, а финал – 12-го мая. В конкурсе примут участие представители 43-х стран.