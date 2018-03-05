У Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку Оскара, но вора поймали

У актрисы Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку премии "Оскар" на вечеринке после церемонии награждения. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на Variety.

Злоумышленник схватил статуэтку, когда артистка отложила ее, чтобы пообщаться с другими гостями.

Вору удалось скрыться. Журналисты сообщили, что видели, как Макдорманд плакала на улице после того, как оставила все попытки найти пропажу.

Позже злоумышленника задержал фотограф, работавший на мероприятии. Статуэтку вернули актрисе. Макдорманд попросила отпустить вора, и тот растворился в толпе. Информацию о том, что артистка получила "Оскар" обратно, подтвердил ее представитель.

Макдорманд завоевала награду как лучшая актриса за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Статуэтку ей вручила Дженнифер Лоуренс.