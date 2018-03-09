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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Морщины здравого смысла. Кому понравится научно-фантастический фильм «Излом времени»
<span class="label red">Рецензия</span> Морщины здравого смысла. Кому понравится научно-фантастический фильм «Излом времени»
disney.com

Рецензия Морщины здравого смысла. Кому понравится научно-фантастический фильм «Излом времени»

В прокате вторая экранизация одной из самых известных работ Мадлен Л’Энгл. Режиссер – Ава Дюверней. В главных ролях: Сторм Рейд, Опра Уинфри и Риз Уизерспун

Анна Синящик - 09.03.18 479
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Место действия – Штаты. Главные герои – американская семья Мурри, которая переживает непростой период. Четыре года назад глава семейства (Крис Пайн, «Поцелуй на удачу»), любящий муж и заботливый отец, ушел от них по-английски. Ни записки, ни алиментов.

Его старшая дочь Мэг (Сторм Рейд, «Ловкость») – из тех, кто готов простить родным всё, кроме предательства. За намеки на то, что папа – обманщик, юная Мурри готова поколотить любого – будь то одноклассница, училка или сам директор. В течение четырех лет она именно этим и занимается: обижает, хамит, дерзит. («Представь, что сейчас сюда вошел бы твой отец, что бы произошло?» – «Ко мне бы вернулся смысл жизни»).

Однажды на пороге дома Мурри материализуется укутанная простыней незнакомка (Риз Уизерспун, «Переступить черту», «Блондинка в законе»). Эту рыжеволосую героиню сложно не запомнить: ее мейкап лупит по глазам не хуже, чем грим Джонни Деппа для роли Шляпника. Дамочка сходу заявляет, что исчезновение отца-ученого – не побег, а чудовищное похищение. Якобы его можно и нужно вернуть, здесь и сейчас.

Мэг очень хочет в это поверить. Так сильно, что готова топать за космической странницей на край Вселенной. А еще нырять в искажающий действительность тоннель, украшенный чем-то вроде полосовых завесов у входа в мясокомбинат; открывать душу темнокожей великанше в стразах (Опра Уинфри, «Сельма») и повсеместно складывать время в оригами-журавлик.

Компанию девочке составят ее тайный воздыхатель Кельвин (Леви Миллер, «Пэн: Путешествие в Нетландию») и младший брат Чарльз Уоллес (Дерис МакКейб, «Стефани»). Чудище-артишок, говорящие цветы и планета-мозг – прилагаются.

Режиссер Ава Дюверней не первая, кто взялся экранизировать «Излом времени». Предыдущая попытка спасти доктора Мурри – одноименный фильм Джона Харрисона, 2003 – получила приз на кинофестивале в Торонто. Харрисон снял сказку о чудесах Вселенной.

Создатели нового «Излома» сценарист Дженнифер Ли и режиссер Ава Дюверней в своей истории сделали ставку на проблему «отцы и дети». И, кажется, не прогадали: ведь, какими бы восхитительными ни казались фокусы с временными петлями, межпланетными магистралями и возможностью «пожать руку Вселенной», искушенного зрителя этим не удивишь. А вот история дочери, которую горе-папаша променял на служение науке (то есть реализацию собственных грез и амбиций) цепляет.

14-летней Сторм Рейд часто не хватало опыта, чтобы правдоподобно передать ту или иную реакцию. Казалось, ее внутренняя батарейка то включается, то выключается. В сценах с младшим партнером по съемочной площадке МакКейбом актриса выглядела не в своей тарелке – как единственный ребенок в семье, которого неожиданно попросили присмотреть за соседским карапузом. Удивление – наигранно-заинтересованное, возмущение — скучный тон, старушечий визг. Зато ее разговоры с «отцом» Пайном получились эмоциональными и не пафосными.

Этот фильм — для папиных дочек. Тех, кому посчастливилось боготворить, а потом разочароваться в авторитете детства. И не один раз. Возможно, внутри у них что-то екнет, и фильм понравится – вопреки очевидным изъянам в игре Рейд, слабенькому саундтреку и вызывающим зевоту спецэффектам.

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