Актер и режиссер Олег Табаков умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщили в понедельник, 12 марта, в пресс-службе театра Табакова.

Здоровье Табакова резко ухудшилось еще в конце ноября прошлого года. Тогда 82-летний директор МХТ им. Чехова был доставлен в отделение реанимации первой Градской больницы.



В СМИ появилась информация, что у прославленного артиста воспаление легких, его подключили к искусственной вентиляции.

Несмотря на все усилия врачей, состояние артиста оставалось тяжелым, и с тех пор он находился в больнице.

Напомним, Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ, был одним из лучших студентов. Учась на третьем курсе, дебютировал в кино. Свою первую роль он сыграл в фильме "Тугой узел" режиссера Михаила Швейцера.



С того времени он оставался одним из наиболее востребованных артистов кинематографа. В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова.



Олег Табаков снялся более чем в 160 фильмах. Среди них "Человек с бульвара Капуцинов", "Сирота казанская", "Семнадцать мгновений весны", "Ширли-мырли" и другие.