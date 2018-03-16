В этот раз угроза миру надвигается из космоса

Вышел новый трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности", который является 19-й картиной студии Marvel Entertainment.

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале студии.

В этой части новая угроза возникает из космоса, в то время пока Мстители вместе с союзниками продолжают спасать мир от разнообразных опасностей.

Теперь межгалактический титан Танос намерен собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию.

Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело именно к этому моменту - судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.

Отметим, что "Мстители" - серия фильмов о супергероях, снятые по мотивам комиксов, являющиеся частью кинематографической вселенной Marvel.

"Первый Мститель" вышел на экраны в 2011 году.

Напомним, ранее был опубликован трейлер нового сезона сериала-альманаха "Черное зеркало".

В сериале раскрывается тема влияния информационных технологий на человеческие отношения.