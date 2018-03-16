Вышел новый трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности", который является 19-й картиной студии Marvel Entertainment.
Соответствующее видео размещено на YouTube-канале студии.
В этой части новая угроза возникает из космоса, в то время пока Мстители вместе с союзниками продолжают спасать мир от разнообразных опасностей.
Теперь межгалактический титан Танос намерен собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию.
Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело именно к этому моменту - судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.
Отметим, что "Мстители" - серия фильмов о супергероях, снятые по мотивам комиксов, являющиеся частью кинематографической вселенной Marvel.
"Первый Мститель" вышел на экраны в 2011 году.
Напомним, ранее был опубликован трейлер нового сезона сериала-альманаха "Черное зеркало".
В сериале раскрывается тема влияния информационных технологий на человеческие отношения.