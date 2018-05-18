Культура плевка. Секс, гигиена и "новый быт" в советских фильмах 20-30-х годов

Историю новейшего времени нужно изучать с помощью кино. В мире, где учебники переписываются, а биографии и события перевираются, старые киноленты — сродни наскальным рисункам: едва ли не самый достоверный артефакт. Темы, которые волновали наших предшественников, поиски ответов на вопросы — всё здесь.

Славист Барбара Вурм вспоминает: увидев первый советский культурфильм, она загорелась желанием узнать об этом явлении как можно больше. Пришлось нырнуть в архивы. На поверхность тогдашний литературовед выбралась с докторской диссертацией об особенностях малоизвестного киножанра.

Термин "культурфильм" изобрели немцы. Германия стала первой страной, озаботившейся прикладной стороной кино. Фильмы должны были не только развлекать, но и просвещать. До территории СССР симбиоз игрового и неигрового кино добрался позже — в 1920-х. Художники снимали что-то среднее между скучной видеолекцией, практичной методичкой и поучительной постановочной историей с элементами пропаганды.

По словам Барбары Вурм, это было кино о "новом человеке" и желанном "новом быте", который то ли поджидал за углом, то ли уже наступил и требовал менять привычки и стиль жизни. Советских граждан настойчиво призывали соответствовать поставленной планке: отказаться от абортов, не плевать на пол, переходить дорогу в положенном месте и, конечно, ни в коем случае не водиться с сектантами.

КТО ОНА Австрийский киновед, профессор славянской литературы и кино Гумбольдского университета в Берлине. Куратор нескольких кинофестивалей (goEast и DOK Leipzig) и синематек. Недавно получила докторскую степень за исследования на тему советских культурфильмов 1920-х, соредактор двух книг о Дзиге Вертове ПОЧЕМУ ОНА Была членом жюри XV Международного фестиваля Docudays UA. Провела ряд мастер-классов, посвящённых советским культурфильмам 1920–1930-х годов

Старый новый человек

Вы посвятили своей диссертации о советских культурфильмах 1920-х тринадцать лет, пересмотрели "выжившие" ленты вдоль и поперёк. К какому выводу вы пришли?

— Тринадцать лет прошли не зря и не случайно. Как оказалось, очень важно понимать, что ты ищешь. Было смешно, когда я пришла в архив с вопросом-темой диссертации. Там прозвучало много мудрёных словечек: "биополитика", "режим", "зрение". Сотрудники архива выслушали меня, а затем возмутились: "Вы шо, ох*ели? Нет у нас таких фильмов. У нас есть про Сталина, Красную площадь, 1938-й год". Пришлось выработать новые способы поиска фильмов, научиться грамотно формулировать вопросы.

Я поняла для себя, что работа с архивами — это много случайностей, много маленьких открытий. Например, моя личная находка — картина "Как ходить по улице" (советская короткометражка 1925 года. — Фокус). Многие исследователи считали, что этот фильм был утерян. Отыскать его и заново открыть миру — большая удача.

Повезло не только мне. Например, один из лучших исследователей культурфильмов Александр Дерябин досконально изучил информацию о фильме "Афганистан" Владимира Ерофеева (документальная лента 1929 года, ставшая сенсационным прорывом в полузапретную для европейцев страну. — Фокус). Но саму картину не видел — считалось, что она не сохранилась. Каково же было его изумление, когда двое исследователей нашли её в Праге.

Культурфильмы 1920–1930-х годов — нравоучительные ленты о "новом быте" "нового человека". Каким он изображался, этот "новый человек"? И насколько то, что показывали на большом экране, не соответствовало реальности?

— Об этом сложно судить. Как вы догадываетесь, многие советские культурфильмы до нас не дошли. Я же проводила исследование только на материале, который могла видеть собственными глазами.

Стандартный советский культурфильм — это много текста, демонстративное обучение, методичка "как надо делать". Каким появляется "новый человек" на экране? Разным. То, как он выглядит, — новая причёска, одежда, амплуа работника или работницы — лишь частично отвечает на наш вопрос.

"У Дзиги Вертова есть типичная сцена: старые бабы не только кланяются, но и целуют иконы. Этим он физически приближается к проблеме заразы: одна целует, другая подхватывает вирус"

Мне кажется, культурфильмы больше говорят о своих создателях, чем о героях. Ранний советский период — уникальное совпадение идеологии и возможностей. Художник верил в советскую власть, и ему предоставлялись все возможности снять кино, которое поддерживает её идеи. Но даже в этом случае работалось трудно. Появились споры: Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, игровое и неигровое кино, монтажное и немонтажное. Само обсуждение этих вопросов говорит о том, что художникам тогда позволялись любые эксперименты.

Все великие фигуры советского кино, без исключения, занимались и культурфильмами: Пудовкин, Королевич, Вернер, Медведкин, Роом, Барнет, Кулешов. "Сорок сердец" Кулешова — настоящий фейерверк монтажа.

Но лучше других передать лозунги "нового быта" неигровыми формами удалось Дзиге Вертову. Вертов поверил в перерождение мира через изменение восприятия. Поэтому в каждом фильме он пробовал что-то новое: экспериментировал с методами монтажа, с изображением звука (которого не было как звука). Сама форма "Симфонии Донбасса" (первый звуковой советский фильм, снятый в 1930 году. — Фокус) — эксперимент над ритмом, мелодией. Работы Вертова — явное доказательство того, что у кино есть свой язык, который может визуальными способами передать идею, немножко шокировать, спровоцировать, дать другие ракурсы.

В 1925 году Михаил Вернер снял очень классный фильм "Как ходить по улице". Художник берётся обучить человека ходить по улицам, чтобы избежать аварии. Разными способами. Показывается авария: герой переходит дорогу, выскакивает из-под трамвая — и на него наезжает машина. Есть и диаграммы, которые объясняют, как надо перемещаться по городу. Плюс появляются крупные планы — только ног. Это очень экспериментальный способ. То есть художники, которые снимали для "нового человека", уже начали осознавать: кино — мощное оружие для психотехнического перевоспитания человека.

Духовная зараза

Кстати, о манипуляции. Комментируя фильм "Гигиена женщины" Евгении Григорович, вы отметили, что культурфильмы старательно отожествляли буржуазию с заразой или болезнями. Под буржуазный, а потому нездоровый стиль жизни подпадали домашние роды, декоративная косметика и обувь на высоком каблуке. Назовите ещё несколько фильмов, в которых бы приводились неоднозначные параллели.

— Не стоит удивляться, задача культурфильма — транслировать существующие общественно-политические идеи. Почему фильм о женщине должен быть фильмом о гигиене? Потому что тогда это было равнозначно. Считалось, что главное для женщины — это гигиена, брак, материнство.

В 1920-е годы существовала идея социальной гигиены. В Советском Союзе ею очень охотно занимался нарком здравоохранения Семашко. Согласно идее социальной гигиены причины всякого нездорового быта связаны со средой. Чтобы создать здоровое общество, надо поменять среду. Конечно, это отражалось в культурфильмах.

"Стандартный советский культурфильм — это много текста, демонстративное обучение, методичка "как надо делать". Каким появляется "новый человек" на экране? Разным"

Поэтому очень любопытно наблюдать, как эти сюжеты вытекают друг из друга. Это более заметно не в гигиенических, а в антирелигиозных фильмах. У Вертова есть типичная сцена: старые бабы не только кланяются, но и целуют иконы. Этим он физически приближается к проблеме заразы: одна целует, другая подхватывает вирус. Если возьмём ленинскую формулу, то религия — "опиум для народа". То есть это и идеологическая зараза. Режиссёр говорит: "религия равно вред", все её ритуалы вредны в самом буквальном смысле слова. Ещё один пример — "Сектанты" Влада Королевича, резкое антирелигиозное кино, где тоже показана идея духовной заразы.

Неоднозначная параллель присутствует и в фильме "Проститутки": безработица равна проституции.

— Так и есть (смеётся). Мол, мы же уже 10 лет как живём в идеальных условиях СССР, все радуются новому политическому быту. Откуда возьмётся проституция?

Проблема существовала, о ней нужно было говорить. На НЭП её повесить ещё нельзя было, поэтому во всём винили буржуазию. В этот период было легко найти своего врага. Хотя, опять-таки, это сложный вопрос: чем в конце 1920-х годов объяснить существование ненавистной буржуазии?

Воспитание гомо советикус

Может показаться, что ранние советские фильмы этого жанра были настроены исключительно на запреты: не плюй, не ленись делать зарядку, не пей. Однако фильм "Евреи на земле" Абрама Роома — пропаганда созидания, а не запрета. Мол, будь толерантным, уважай еврейских колонистов, которые заселяют крымские и причерноморские земли. Эта лента — исключение из правил?

— Я бы сказала, совсем не исключение. Я не проводила статистические исследования, но думаю, что запрет — это всегда только одна из возможностей. Например, в той же маленькой картине "Как ходить по улице" — не только запреты, есть и приказы, и хорошие примеры. Как и в современном кино. По сути, как режиссёр фильма старается меня обучить, что-то мне объяснить? Например, с помощью отвращения. Это не запрет. Это шокирующий антипример.

Или с помощью лучшего примера — предоставляется модель, как в фильме Александра Медведкина "Береги здоровье". Лента снималась для военных. Там показывают, как спасаться от вшей, как мыться и вести здоровый образ жизни. Первый кадр — кошка, которая "умывается". Потом уже солдат-модель, военный, который знает, как пользоваться мылом, состригать ногти. Идея — исключительно дать пример.

"Евреи на земле" — исключение, но по другим причинам. Насколько искусно и художественно сделан этот фильм! Он формалистский, в нём много идей плюс эти титры, которые сочинил Шкловский (выдающийся писатель, литературовед, критик, киносценарист Виктор Шкловский. — Фокус). Там очень особый формализм способов отстранения.

Кадр из фильма "Энтузиазм" (Симфония Донбасса), реж. Дзига Вертов

В течение первых годов советского правления общество активно обсуждало "теорию стакана воды": брак и моногамные отношения отрицались, а занятие сексом трактовалось как нечто обыденное, вроде возможности выпить стакан воды. Отразилось ли это веяние в культурфильмах 1920–1930-х годов?

— Бесспорно. Так сильно, что секса в советском кино нет вообще.

Полагаете, произошло отторжение? В конце 1920-х годов философ Вальтер Беньямин уверял: "Русскому кино совершенно ничего не известно об эротике. Как известно, пренебрежение любовью и сексуальной жизнью входит в коммунистическое кредо".

— Не знаю, можно ли назвать это отторжением. Однозначно по той или иной причине тему обходили. Я пыталась разобраться, снимались ли фильмы на тему сексуальной гигиены. Узнала о "Проститутке". Там даже показывают изнасилование. Но это настолько всё бестелесно! Всё, что там есть физического, — обнажённая рука. В этот смысле даже консервативный фильм "Гигиена женщины" кажется более свободным (в картине есть сцены, где героиня фильма обнажает торс, чтобы помыть грудь. — Фокус).

"Не плюй на пол", "Как ходить по улице", "Береги здоровье" создавались в первую очередь как фильмы-подсказки или фильмы-инструкции. Они, несомненно, интересны культурологам. Какова их художественная ценность?

— Это была игровая площадка для разных экспериментов в кино. Неслучайно, что именно в этом жанре появились первые советские мультипликаторы. Например, обратились к титрам. Игры с буквами, сюрреализм благодаря чёткому или нечёткому кадру — всё это можно считать экспериментами.

Ваш любимый культурфильм?

— Мне очень нравится "Не плюй на пол". Он весёлый. Я не утверждаю, что каждый его кадр — шедевр. Но любимый фильм не обязан быть идеальным.

Во время лекции в рамках Docudays UA кто-то из слушателей предположил, что современному зрителю воспринимать старые фильмы довольно сложно. Вы не согласились, отметив, что "перспективы, ракурсы и длина кадра сегодня и тогда (в начале ХХ века) похожи". Культурфильмы ждёт реинкарнация?

— Вряд ли. Хотя в техническом плане они действительно не слишком отличаются от современных работ.