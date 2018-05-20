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Главная » Стиль жизни » Культура » "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля нашла своего владельца
"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля нашла своего владельца
oformi.net

"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля нашла своего владельца

Награда уедет в Японию

20.05.18 158
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Главный приз Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" - получила лента "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэ-Эды, рассказывающая о семье мелких воришек, которая забирает с улицы беспризорного ребенка. 

Об этом сообщает Громадське радио

Вторую по значимости награду, Гран-при, получил "Черный куклуксклановец" Спайка Ли. 

Приз жюри получил фильм "Капернаум" ливанки Надин Лабаки. 

Лучшим режиссером стал Павел Павликовский (за фильм «Холодная война»). Лучшей актрисой — Самал Эслямова (за роль в российском фильме «Айка»). Лучшим актером - итальянец Марчелло Фонте, который сыграл в фильме «Собачник» Маттео Гарроне. 

Призы за лучший сценарий получили Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») и Надер Саэивар («Три лица»). 

Жан-Люк Годар получил спецприз за ленту «Книга образа». 

Напомним, украинский режиссер Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» за фильм «Донбасс». 

«Фокус» также писал о том, что на Каннском кинофестивале фильм "Женщина на войне" совместного производства Украины, Франции и Исландии получил награду за лучшую музыку - SACD (Authors 'Society), которая присуждается консорциумом писателей и композиторов.

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