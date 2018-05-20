"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля нашла своего владельца

Главный приз Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" - получила лента "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэ-Эды, рассказывающая о семье мелких воришек, которая забирает с улицы беспризорного ребенка.
Об этом сообщает Громадське радио.
Вторую по значимости награду, Гран-при, получил "Черный куклуксклановец" Спайка Ли.
Приз жюри получил фильм "Капернаум" ливанки Надин Лабаки.
Лучшим режиссером стал Павел Павликовский (за фильм «Холодная война»). Лучшей актрисой — Самал Эслямова (за роль в российском фильме «Айка»). Лучшим актером - итальянец Марчелло Фонте, который сыграл в фильме «Собачник» Маттео Гарроне.
Призы за лучший сценарий получили Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») и Надер Саэивар («Три лица»).
Жан-Люк Годар получил спецприз за ленту «Книга образа».
Напомним, украинский режиссер Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».
«Фокус» также писал о том, что на Каннском кинофестивале фильм "Женщина на войне" совместного производства Украины, Франции и Исландии получил награду за лучшую музыку - SACD (Authors 'Society), которая присуждается консорциумом писателей и композиторов.